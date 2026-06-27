TBMM Başkanlığına 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları sunuldu
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına, 10 milletvekiline ait toplam 11 dokunulmazlık dosyası sunuldu.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin tezkereler, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyona havale edildi.
Dosyaları komisyona sevk edilen isimler arasında CHP'den Ali Mahir Başarır, Sezgin Tanrıkulu, Namık Tan, Mahmut Tanal, Selma Aliye Kavaf, Harun Özgür Yıldızlı, Tahsin Ocaklı ve Hasan Öztürkmen; İYİ Parti’den Lütfü Türkkan ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temurci yer alıyor.
Gelen dosyalar kapsamında, CHP Urfa Milletvekili Mahmut Tanal hakkında iki ayrı dosya bulununuyor.