Rusya’dan devasa uzay vizyonu: 2036’ya kadar Ay’da nükleer santral kurulacak

3 saat önce

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), küresel uzay yarışında dengeleri değiştirecek yeni stratejik planlamasını duyurdu. Ajans tarafından hazırlanan resmi vizyon belgesine göre Moskova, 2036 yılına kadar Ay yüzeyinde bir nükleer enerji santrali inşa etmeyi hedefliyor.

Rusya'nın önümüzdeki on yıllık uzay faaliyetlerini kapsayan stratejik belgede, Ay yüzeyinde kurulması planlanan kalıcı altyapı ve üslerin kesintisiz enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla nükleer enerji santrali projesine öncelik verildiği belirtildi.

Söz konusu santralin, Rusya’nın ulusal Ay programı ile uluslararası iş birliği projelerinin entegrasyonuyla hayata geçirilmesi öngörülüyor. Belgede ayrıca, Roscosmos'un 2036 sonrasındaki süreçte nükleer enerji sistemleriyle çalışan yeni nesil uzay taşıma araçları geliştirerek derin uzay misyonlarında kullanmayı amaçladığı ifade edildi.

Rusya’nın 2036 hedefleri yalnızca Ay’da nükleer enerji üretimiyle sınırlı kalmıyor. Moskova, bu süreçte kendi ulusal yörünge istasyonunu tamamen konuşlandırmayı, Ay’ı insansız uzay araçlarıyla sistematik olarak incelemeyi ve Ay yüzeyinden alınacak toprak örneklerini Dünya’ya ulaştırmayı planlıyor.

Gelecek döneme ait derin uzay misyonlarının takvimi ise şu şekilde netleşti:

Luna-26: 2028 yılında uzaya fırlatılacak.

Luna-27/1 ve Luna-27/2: Sırasıyla 2029 ve 2030 yıllarında Ay’a gönderilecek.

Luna-28, Luna-29 ve Luna-30: 2032-2036 yılları arasındaki stratejik periyotta gerçekleştirilecek.

Raporda, Rusya’nın 2036 sonrasına sarkan uzun vadeli projeksiyonlarında ise Venüs ve Mars’ın insansız uzay araçlarıyla keşfedilmesi, Ay ile asteroitlerdeki maden ve doğal kaynakların işletilerek geliştirilmesi gibi kritik hedefler yer alıyor.