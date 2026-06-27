Şaklava’da dev turizm projesi: İlçenin en büyük parkı inşa ediliyor

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Şaklava'da yeşil alan oranı ciddi şekilde artacak

5 saat önce

Hayata geçirilen "Sork Parkı" isimli projenin, Şaklava ve Erbil'deki turizm potansiyelini yeni bir seviyeye taşıması ve yeşil alan oranının ciddi şekilde artırması bekleniyor.

Şaklava Belediye Başkanı Rekan Hasan, bugün (27 Haziran 2026 Cumartesi), Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, ilçenin en büyük turizm parkı olacak projenin inşaat çalışmalarına başladıklarını duyurdu.

Projenin ilçenin çehresini değiştireceğini vurgulayan Belediye Başkanı Hasan, parkın yaklaşık 40 dönümlük bir araziyi kapsayacağını, ilk aşamada ise 18 dönümlük alanın inşa edileceğini belirtti. İlk etabın iki ay gibi kısa bir sürede tamamlanması hedefleniyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki turizm sektörünün ivme kazanacağını ifade eden Rekan Hasan, yeşil alan oranında da bir artış yaşanacağını dile getirdi. Gelecekte daha da genişletilmesi planlanan Sork Park, yüzlerce ailenin aynı anda vakit geçirebileceği modern bir dinlenme ve sosyal alan haline getirilecek.

Şaklava’nın bölgenin en popüler turizm duraklarından biri olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı, "Önceden turistler daha çok çarşı merkezini ziyaret ediyordu. Ancak bu parkla birlikte ziyaretçiler için alternatif ve huzurlu bir alan oluşturuyoruz. Bu da ilçe sakinlerinin turizm gelirlerinden daha fazla yararlanmasını sağlayacak." dedi.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin turizm vizyonu

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Dokuzuncu Kabinesi, son yıllarda turizm potansiyeli yüksek olan bölgelerde yeşil alanların artırılması ve altyapının güçlendirilmesine büyük önem veriyor. Coğrafi konumu ve yaz aylarındaki serin iklimiyle öne çıkan Şaklava, her yıl Irak'ın orta ve güney bölgeleri dahil olmak üzere yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.