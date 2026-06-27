Urfa'da "tefecilik" ve "sahtecilik" operasyonu: 3 gözaltı

3 saat önce

Urfa’da "tefecilik" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Urfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda; 2 tabanca, 2 tüfek, 547 fişek, 81 kartuş ve çok sayıda çek, senet ile tapu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.