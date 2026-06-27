İran: Bölgesel güvenliğin bozulmasından ABD sorumludur

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İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin ülkenin güney kıyılarına yönelik gerçekleştirdiği saldırılar şiddetle kınanırken; komşu ülkelere ve bölge devletlerine yönelik sert uyarılarda bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığı yayımladığı açıklamada, ABD'nin düzenlediği saldırıların iki taraf arasında varılan mutabakat zaptının birinci maddesinin açık bir ihlali olduğunu belirtti.

Saldırılara gerekli yanıtın verildiğini duyuran bakanlık, "Yaşanan durumun sonuçlarından ve bölgesel güvenliğin bozulmasından tamamen ABD sorumludur." ifadesini kullandı.

Tahran yönetimi, Körfez ülkelerine ilettiği mesajda "iyi komşuluk" prensiplerine bağlı kalınması çağrısında bulundu. Bakanlık açıklamasında, "Komşu ülkelerin toprakları ve hava sahası, İran'a yönelik herhangi bir saldırı için kesinlikle kullanılmamalıdır." denildi.

İran ayrıca, İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik saldırılarını da mevcut mutabakat zaptının bir başka ihlali olarak nitelendirdi. Açıklamanın sonunda uluslararası topluma seslenen İran, gerilimin daha fazla tırmanmaması için bu ihlallere karşı sessiz kalınmaması ve ciddi bir tutum sergilenmesi gerektiğini vurguladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD saldırılarına misilleme olarak Körfez bölgesindeki bazı ABD askeri üslerinin hedef alındığını duyurmuştu.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, "Saldırıların tekrarlanması halinde yanıtımız çok daha kapsamlı olacaktır." denilirken; ateşkes anlaşması uyarınca Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiği kontrolünün kendilerinde olduğu hatırlatılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ı ticari bir gemiye saldırmakla ve geçen hafta varılan anlaşmayı ihlal etmekle suçlamıştı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD’nin ateşkes anlaşmasına sadık kaldığını savunarak, "Eğer İran’ın anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili bir sorunu olsaydı bizimle iletişime geçebilirdi; ancak şiddete şiddetle karşılık verilecektir." demişti.