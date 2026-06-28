Arakçi: Komşu ülkelerle en iyi ilişkileri kurmayı arzuluyoruz

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Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Irak Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, bugün (28 Haziran 2026 Pazar), Ali Zeydi ve Abbas Arakçi'nin gerçekleştirdikleri görüşmede, İran ile ABD arasında İsviçre'de varılan ve iki taraf arasındaki savaşa son veren anlaşmayı ele aldıkları bildirildi.

Görüşmede ayrıca, bölgede güvenlik ve istikrarın tesisi amacıyla yürütülen bölgesel ve uluslararası çabaları masaya yatırıldı.

Irak Başbakanı görüşmede, savaşa son verilmesi, diyalog ve müzakere süreçlerinin önünün açılması ile bölgesel istikrarın sağlanmasının öncelikli gündem maddeleri olduğunu vurguladı.

Zeydi, bu durumun bölge halkları için kalkınma fırsatları yaratacağını da ifade etti.

Görüşmede İran Dışişleri Bakanı Arakçi ise ülkesinin Irak'a olan desteğini yineleyerek, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, ortak çalışma ve koordinasyonun artırılması konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Arakçi ayrıca, İran'ın başta komşu Arap ülkeleri olmak üzere bölgedeki tüm devletlerle en iyi ilişkilere sahip olmayı arzuladığını belirtti.

Bugün beraberindeki heyetle birlikte resmi bir ziyaret kapsamında Bağdat'a gelen Abbas Arakçi, başbakanlık kabulü öncesinde Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile de bir görüşme gerçekleştirmişti.