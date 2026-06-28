Zawa Dağı ve Duhok Barajı'na dev yatırım: Altı yılda iki yeni turizm kenti

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Kürdistan Bölgesi Hükümeti, iki büyük master plan aracılığıyla Zava Dağı ve Duhok Barajı arkasında iki modern turizm kenti inşa ediyor. Binlerce kişiye istihdam alanı sağlaması hedeflenen projelerin 3 ila 6 yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.

Bugün (28 Haziran 2026 Pazar), Duhok Yatırım Genel Müdürü Dr. Heval Sadiq, söz konusu stratejik projelere ilişkin Kurdistan24 web sitesine açıklamalarda bulundu.

Sadiq, "İki projenin yapım maliyeti henüz tam olarak netleşmedi. Çünkü projeler oldukça yeni ve kapsamlı bir master plan temelinde hazırlandı, ayrıca birçok farklı bölüme ayrıldı. Proje ilan edildiğinde, her yatırımcı projenin bir bölümünü üstlenip hayata geçirebilecek." dedi.

Master planlardan birinin Zawa Dağı’na, diğerinin ise Duhok Barajı'nın arkasındaki bölgeye özel olarak hazırlandığını belirten Heval Sadiq, projelerin önemine vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Bu projeler, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve özellikle Başbakan Mesrur Barzani nezdinde büyük bir öneme sahip. Projelerin temel amacı turizm sektörünü geliştirmek, yeni gelir kaynakları yaratmak ve Kürdistan Bölgesi'ne yabancı turist çekmektir."

Projelerin içeriğine ve işleyişine de açıklık getiren Heval Sadiq, daha önce turizm projelerinin tek bir master plan altında toplanmadığını, parçalı ve birbirinden bağımsız şekilde sunulduğunu hatırlatarak, mevcut iki projenin ise birbirini tamamlayıcı nitelikte ve adeta birer "turizm kenti" konseptinde olacağını ifade etti.

Söz konusu turizm kentleri bünyesinde restoranlar, modern kafeteryalar, küresel markalar, moteller ile eğlence ve dinlenme alanları barındıracak. Bu sayede bölgede doğrudan ve dolaylı olarak çok sayıda istihdam olanağı yaratılacak.

Uygulama takvimine ilişkin ise Duhok Yatırım Genel Müdürü, bir yatırımcı projenin herhangi bir bölümünü üstlendiğinde, projenin tamamlanması için kendisine belirli bir süre tanınacağını açıklarken, projelerin tüm aşamalarının 3 ila 6 yıl içinde tamamen inşa edilerek faaliyete geçmesinin beklendiğini kaydetti.

Duhok Barajı'nın arkasında kurulacak projeye de ayrıca değinen Heval Sadiq, "İlk etapta hükümet tarafından, Duhok vilayeti bütçesinden karşılanmak üzere barajın arkasında bir kordon inşa edilecek. Kordonun tamamlanmasının ardından, yatırımcıların gelip projenin kendi paylarına düşen kısımlarını hayata geçirmeleri için master plan doğrultusunda yatırım projelerini ilan etmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.