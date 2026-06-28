Hamdi Ulukaya: Türkiye'ye Fenerbahçe ile döndüm

7 saat önce

Chobani'nin kurucusu Kürt İş insanı Hamdi Ulukaya, Fenerbahçe ile geçen yıl imzalanan sponsorluk anlaşması için, "Ben Türkiye'ye Fenerbahçe'yle döndüm, Ali başkanın davetiyle. İşin güzel tarafı bu, Fenerbahçe beni tekrar memleketimle tanıştırdı." dedi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye A Milli Futbol Takımının yanı sıra sponsoru oldukları ABD'nin de maçlarını yakından takip eden Chobani kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, Fenerbahçe'yle yaptığı sponsorluk anlaşmasının kendisi açısından çok önemli olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

"Chobani ismini statta görünce yüreğim cız ediyor. Fenerbahçe benim çocukluğuma verdiğim bir hediyedir. Benim için Fenerbahçe ve milli takım çok duygusaldır. Erzincan'da büyüdüğümüzde içimizde büyüttüğümüz bir Fenerbahçe vardı. Şimdi o statta Chobani ismini görmek çok farklı bir duygu. Çocuklarımla gidiyorum, doğduklarından bu yana 6 ayda bir formaları gelirdi, şimdi formalarında Chobani yazıyor. Bu hayatta her şey olabilir.

Hayatın en güzel yanı bu sürprizlerle dolu olması. Erzincan'ın bir kasabasında doğup büyüyüp Amerika'ya gelip sonrasında Chobani'yle Fenerbahçe'de yer almak çok farklı bir duygu. Bu işin bir de diğer tarafı var. Fenerbahçe aracılığıyla memlekete dönmenin ayrı bir hazzı var. Ben Türkiye'ye Fenerbahçe'yle döndüm, Ali başkanın davetiyle. Fenerbahçe'den sonra daha başka şeyler olmaya başladı, biz oraya yerleşmeye başladık, çocuklarım memleketime gidip gelmeye başladı. Şimdi Erzincan'a gideceğim. İşin güzel tarafı bu, Fenerbahçe beni tekrar memleketimle tanıştırdı."

Dünya Kupası maçlarını da yakından takip ettiğini vurgulayan Ulukaya, "Milli takımın ABD'deki maçlarını izledim. Tabii burukluk var. Dört gözle milli takımı burada bekliyorduk. Ama bu Dünya Kupası'nın çok güzel bir havası var. Herkes takımlarını destekliyor. Bizim maçlarda herkes sokakları kırmızıya çevirdi. Skorlar tabii ki çok önemli ama bunun yanında buradaki ortam ve havanın da keyfi başka." dedi.