Gizli kuyulardan çıkan servet: Iraklı üst düzey yetkililer gözaltına alınıyor

2 saat önce

Irak’ın başkenti Bağdat başta olmak üzere orta ve güney vilayetlerinde, yolsuzluk iddiaları kapsamında yürütülen geniş çaplı operasyonlar derinleşerek devam ediyor.

Kurdistan24’ün üst düzey bir güvenlik kaynağına dayandırdığı bilgilere göre bugün gerçekleştirilen gözaltı dalgasının büyük bölümü, daha önce tutuklanan Adnan Cumeyli’nin itirafları doğrultusunda şekillendi. Yakalanan şüphelilerin her birine farklı suçlamalar yöneltildiği bildirildi.

Söz konusu kaynak, operasyon kapsamında gözaltına alınan ve kamuoyunun yakından tanıdığı üst düzey isimleri ve yöneltilen suçlamaları şu şekilde sıraladı:

- Ali Meariç (Eski Petrol Bakanlığı Müsteşarı): Bakanlığın Dağıtım İşlerinden Sorumlu eski müsteşarı, görevini kötüye kullanma ve usulsüzlük şüphesiyle gözaltına alındı.

- Hasan Hafaci (İş İnsanı): Ülkenin önde gelen altın tüccarlarından olan Hafaci, büyük ölçekli yolsuzluk dosyalarına iştirak etmekle suçlanıyor.

- Aliye Nuseyf (Eski Milletvekili): Eski milletvekilinin, resmi evrakta sahtecilik ve kamu belgesi tahrif etmek suçlamasıyla dosyaya dahil edildiği öğrenildi.

- Hüseyin Müennis (Hukuk Koalisyonu Başkanı): Müennis, vatandaşlara ait mülk ve araziye yasa dışı yollarla el koymakla suçlanıyor.

Yurt Dışına Çıkış Yasağı Getirildi

Operasyonun etki alanının genişlemesi üzerine Irak Bakanlar Kurulu acil bir karar alarak, yolsuzluk dosyalarında adı geçen ve soruşturma kapsamında bulunan tüm şüpheliler hakkında geçici yurt dışına çıkış yasağı kararı verdi.

Operasyon Taşraya Uzandı: Eski Vali Gözaltında

Yolsuzlukla mücadele dalgası yalnızca başkentle sınırlı kalmadı. Babil İl Meclisi üyesi Muhammed Mansur, K24’e yaptığı açıklamada yerel düzeydeki operasyonlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Şu ana kadar sadece Babil vilayetinde 4 kişi gözaltına alındı. Bu isimler arasında, 2013-2018 yılları arasında Babil Valiliği görevini yürüten Sadık Medlul de bulunuyor."

Güvenlik kaynakları, operasyonların Divaniye’de 2, Nasıriye’de 3 ve Necef’te 2 kişi olmak üzere, ülkenin orta ve güney kesimlerindeki diğer stratejik kentlerde de eş zamanlı olarak yürütüldüğünü kaydetti.

Yeşil Bölge'de Şafak Operasyonu

Irak Terörle Mücadele Birimi ekiplerinin, bugün sabaha karşı saat 02:00 sularında başkentin yüksek güvenlikli Yeşil Bölge alanına operasyon düzenlediği belirtildi. Baskınlarda çok sayıda siyasi figür, bürokrat ve parti yöneticisinin ikametlerinde gözaltına alındığı bildirildi.

Toprak Altından Servet Çıktı: El Konulan Varlıklar

Irak Yüksek Yargı Konseyi tarafından geçen hafta yapılan açıklamada, soruşturma neticesinde 85 milyon dolardan fazla kamu kaynağına el konulduğu duyurulmuştu.

Söz konusu paraların büyük bir kısmının nakit olarak ikametlerdeki gizli bölmelerde ve yerin 4 metre altındaki kuyularda saklandığı deşifre edildi.

Adli makamlarca el konulan güncel varlık bilançosu ise şu şekilde açıklandı:

- 98 milyar Irak Dinarını aşan nakit para.

- 11 milyon ABD Doları.

- 70 adet taşınmaz (mülk, arsa ve konut) ile 21 adet lüks/üst segment araç.

- 3 kilogram külçe altın.

Soruşturma Genişliyor

Soruşturma kapsamındaki yeni itiraflar doğrultusunda, Selahaddin Sağlık Dairesi Müdürü Raid Cuburi'nin de bu sabah tutuklandığı öğrenildi.

Irak tarihinin en büyük organize usulsüzlük operasyonlarından biri olarak nitelendirilen bu süreç karşısında, yeni kurulan hükümetin yolsuzluk yapılanmalarının üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceği vurgulanıyor.