Erbil ve Bağdat sağlık sigortası konusunda anlaştı

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Irak Sağlık Bakanı Abdülhüseyin Musevi, Kürdistan Bölgesi'ndeki vilayetlerin genel sağlık sigortası hizmetleri kapsamına alınması yönünde ön anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Bakan Abdülhüseyin Musevi, bugün (28 Haziran 2026 Pazar), Kürdistan Bölgesi Sağlık Bakanı Dr. Saman Berzinci ile düzenlediği ortak basın toplantısında, oldukça önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Musevi, federal bakanlık ile bölge bakanlığı arasındaki ilişkilerde karşılaşılan zorlukları ve sağlanan kolaylıkları, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla masaya yatırdıklarını ifade etti.

Görüşülen temel gündem maddeleri arasında ilaç tedariki ve genel sağlık sigortası konularının yer aldığını belirten Bakan Musevi, "Kürdistan Bölgesi Sağlık Bakanı ile Kürdistan Bölgesi'ndeki iki vilayetin sağlık sigortası hizmetleri kapsamına alınması hususunda ön anlaşmaya vardık." dedi.

Konunun hukuki zeminine de değinen Irak Sağlık Bakanı, "İlgili kanunun ikinci ve altıncı maddeleri bu yönelimi desteklemektedir, dolayısıyla bölge vilayetlerinin bu sisteme dahil edilmesinin önünde hiçbir yasal engel bulunmamaktadır." şeklinde konuştu.

Bakan Musevi son olarak, "Sağlık hizmeti sunumu sürecini bir üst seviyeye taşıyacak her türlü adıma ve iş birliğine tamamen hazır ve açık durumdayız." vurgusunda bulundu.