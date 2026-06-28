Irak resmi medyası gözaltına alınanların bir kısmının isimlerini yayınladı

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Irak'ta yolsuzlukla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmalarda büyük bir gelişme yaşandı. Aralarında mevcut milletvekilleri, eski parlamenterler ve üst düzey bürokratların da bulunduğu 47 yetkilinin yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındığı açıklandı.

Irak Federal Dürüstlük Komisyonu, şüpheliler hakkındaki tutuklama kararlarının uygulanması için yasal prosedürlerin başlatıldığını duyurarak sürecin tüm anayasal erkler tarafından tam olarak desteklendiğini vurguladı.

Bugün (28 Haziran 2026 Pazar), üst düzey yetkililerden edinilen bilgilere dayandırılan haberlere göre hakkında yolsuzluk ve usulsüzlük şüphesi bulunan 47 milletvekili ve yetkili gözaltına alındı.

Gözaltına Alınan Kritik İsimler ve Görevleri

Bugün gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan önde gelen isimler ve görevleri şu şekildedir:

Musenna el-Samerrai: Azm Koalisyonu lideri.

Ziyad Cenabi: Irak Parlamentosu Milletvekili (Aynı zamanda Parlamento Dürüstlük Komisyonu Başkanı).

Beha Nuri: Irak Parlamentosu Milletvekili.

Muhammed Kerbuli: Irak Parlamentosu Milletvekili.

Aliye Nuseyf: Irak Parlamentosu Milletvekili (Aynı zamanda Parlamento Dürüstlük Komisyonu Başkan Yardımcısı).

Muhammed Cemil Miyahi: Irak Parlamentosu Milletvekili.

Hasan Hafaci: Irak Parlamentosu Milletvekili.

Abdulrahman Luvêyzi: Irak Parlamentosu Milletvekili.

Muzar Kerwy: Irak Parlamentosu Milletvekili.

Hind Abbasi: Irak Parlamentosu Milletvekili.

Muhammed Ferman Cuburi: Irak Parlamentosu Milletvekili.

Buşra Al- Qeys: Irak Parlamentosu Milletvekili.

Muhammed Seyhud: Eski Irak Parlamentosu Milletvekili.

Ali Muariç: Petrol Bakanlığı Dağıtım İşlerinden Soruşturulan Müsteşarı.

Gözaltına alınanlar arasında Irak Parlamentosu Dürüstlük Komisyonu Başkanı Ziyad Cenabi ile Komisyon Başkan Yardımcısı Aliye Nuseyf’in de yer alması operasyonun boyutunu ortaya koydu.

Federal Dürüstlük Komisyonu'ndan Resmi Açıklama

Irak Federal Dürüstlük Komisyonu tarafından yapılan resmi açıklamada, kamu kaynağını usulsüz şekilde kullanan ve kamu malına el uzatan şüpheliler hakkında mahkemelerce verilen tutuklama kararlarının icrası için en üst düzey tedbirlerin devreye sokulduğu belirtildi.

Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu somut başarı yargı, yürütme ve yasama organları ile Dürüstlük Komisyonunun ortak ve tamamlayıcı çabalarının bir ürünüdür. Yürütülen bu doğrudan koordinasyon, ilgili kurumların gerçekleştirdiği uzun soluklu takip, denetim ve inceleme serisinin ardından yargı kararlarının fiilen uygulanmasını sağlamıştır."

Komisyon, tüm hukuki prosedürlerin yasaların amir hükümleri çerçevesinde ve büyük bir titizlikle yürütüldüğünü yineledi. Güç ve iradelerini halkın mutlak desteğinden, hukukun üstünlüğünden ve ayrıca Yüksek Yargı Konseyi Başkanı, Başbakan ve Parlamento Başkanı’nın sınırsız desteğinden aldıklarını ifade eden kurum, yürürlükteki mevzuatın izin verdiği ölçüde tüm detayları şeffaflık ilkesi gereği kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceklerini taahhüt etti.

5 Vilayette Eş Zamanlı Şafak Operasyonu

Bugün (28 Haziran Pazar) sabaha karşı Irak güvenlik güçleri, Bağdat, Selahaddin, Enbar, Ninova ve diğer bazı stratejik bölgelerde, hakkında yolsuzluk dosyası bulunan milletvekilleri ve üst düzey yetkililerin ikametlerine yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

"Petrol Balinası" Adnan Cumeyli'nin İtirafları

Irak kamuoyunda "Petrol Balinası" olarak bilinen eski Irak Petrol Bakanlığı Rafineri İşleri Müsteşarı Adnan Cumeyli, Mayıs 2026'nın sonunda özel bir güvenlik gücü tarafından büyük bir yolsuzluk ağı kurma suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Cumeyli’nin sorgusu ve soruşturmanın derinleştirilmesi neticesinde, arazilerde yerin altına ve bahçelere gizlenmiş yüz milyarlarca Irak dinarı ile on milyonlarca nakit ABD doları ele geçirilmiş; ayrıca şüpheliye ait çok sayıda lüks villaya, üst segment araca ve yüklü miktarda altına el konulmuştu. Operasyonun bugünkü dalgasının, Cumeyli'nin verdiği kritik ifadeler zinciri doğrultusunda gerçekleştiği öğrenildi.