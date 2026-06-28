Milletvekili Duberdani: Evlerden 1 milyar dolar çıktı

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Irak’ta üst düzey bürokrat ve siyasetçilere yönelik yürütülen geniş çaplı yolsuzluk operasyonuna ilişkin yeni ve çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Irak Parlamentosu Milletvekili Şerwan Duberdani, operasyon kapsamında yetkililerin ikametlerinde 1 milyar dolardan fazla nakit para ele geçirildiğini, onlarca lider ve milletvekili hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı.

Milletvekili Şerwan Duberdani, 28 Haziran 2026 Pazar günü Kurdistan24’e verdiği özel demeçte, yolsuzluk iddialarıyla yürütülen gözaltı süreçlerine dair kritik bilgiler paylaştı.

120 Kişilik Kara Liste: Milletvekilleri ve Liderler Kapsamda

Milletvekili Duberdani, daha önce tutuklanan eski Petrol Bakanlığı Müsteşarı Adnan Cumeyli’nin itirafları doğrultusunda 120’den fazla ismin yer aldığı kapsamlı bir liste hazırlandığını belirterek, söz konusu listede mevcut ve eski dönemlerden yaklaşık 12 milletvekilinin yanı sıra çok sayıda siyasi lider ve üst düzey bürokratın bulunduğunu kaydetti.

Operasyon Genişliyor: Firar Eden Yetkililer Var

Gözaltı dalgasının birçok vilayeti kapsadığını ifade eden Duberdani, şu ana kadar 20'den fazla kişinin yakalandığını bildirdi.

Operasyonun coğrafi dağılımına ilişkin de bilgi veren milletvekili Duberdani, 2 şüphelinin Erbil kentinde gözaltına alındığını, en yoğun gözaltı hareketliliğinin ise başkent Bağdat’taki yüksek güvenlikli Yeşil Bölge’de yaşandığını aktardı.

Duberdani ayrıca, haklarında yakalama kararı bulunan bazı şüphelilerin ise ikametlerinde bulunamadığını ve firar ettiklerini açıkladı.

"Siyasileşme Riski Var" Uyarısı

Yolsuzluk dosyasının gölgelenmemesi gerektiğine dikkat çekerek, sürecin siyasi bir hesaplaşmaya dönüştürülmesi riskine karşı uyarılarda bulunan Duberdani, "Bu konunun siyasileştirilmesinden endişe ediliyor. Ancak eğer bu operasyon dalgası herhangi bir siyasi etki altında kalmadan, kararlılıkla sürdürülürse Irak halkı adına büyük bir kazanım ve memnuniyet yaratacaktır." ifadelerini kullandı.

Evlerden Çıkan Akılalmaz Servet: 1 Günde 1 Milyar Dolar

Yolsuzluğun ve kamu kaynağı yağmasının ulaştığı boyutlara dikkat çeken Duberdani, sadece bir gün içinde gerçekleştirilen baskınlarda, gözaltına alınan yetkili ve liderlerin evlerinde 1 milyar dolardan fazla nakit paraya el konulduğunu deşifre etti.

Irak’ın mevcut idari ve mali tablosunun oldukça kritik bir eşikte olduğunu vurgulayan Duberdani, "Ülkedeki yolsuzluğun boyutu bu denli devasa seviyedeyken, petrol satılmasının veya üretim yapılmasının ülkeye hiçbir faydası olmayacaktır." dedi.

Operasyonun Geçmişi: Adnan Cumeyli'nin İtirafları

Irak kamuoyunu sarsan bu dev operasyon dalgası, Mayıs 2026'nın sonunda eski Petrol Bakanlığı Müsteşarı Adnan Cumeyli'nin yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından başladı.

Cumeyli, sorgu sürecinde adli makamlara kritik itiraflarda bulunarak, kamu kaynaklarının yağmalanmasına karışan onlarca üst düzey yetkili, siyasi lider ve milletvekilinin ismini tek tek deşifre etti.

Dün gece itibarıyla Irak Terörle Mücadele Birimi ve diğer emniyet güçleri tarafından Bağdat merkezli olmak üzere birçok vilayette başlatılan eş zamanlı şafak operasyonlarında, şüphelilere ait adreslerde çok büyük miktarda dolar, Irak dinarı, külçe altın ve lüks mülk kayıtları ele geçirilerek koruma altına alındı.