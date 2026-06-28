Petrol üretimi yeniden canlanıyor: HKN Energy faaliyetlerine başladı

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HKN Energy firması Atruş sahasındaki petrol üretimine yeniden başladığını duyurdu. Hafta sonuna kadar Kürdistan Bölgesi’ndeki tüm petrol şirketlerinin faaliyetlerine yeniden başlaması beklenirken, günlük toplam üretimin 170 bin varil seviyesine ulaşması öngörülüyor.

28 Haziran 2026 Pazar günü itibarıyla HKN Energy’nin (HKN) Atruş sahasında üretimi tekrar başlatması, son günlerde uluslararası enerji devlerinin bölgeye dönüş dalgasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Edinilen bilgilere göre son birkaç gün içinde DNO ve Gulf Keystone firmaları üretime yeniden başladı. Hunt Oil firmasının 8 Temmuz’da faaliyetlerine başlaması beklenirken, diğer enerji şirketlerinin de belirli bir plan çerçevesinde kademeli olarak üretime başlayacağı bildirildi.

Kürdistan Bölgesi’nde faaliyet gösteren 11 petrol şirketinden 8’i, ihracat hatlarının kapalı olması nedeniyle faaliyetlerini askıya almıştı. Bu şirketlerin tam kapasiteyle çalışmaya başlamasıyla birlikte bölgedeki günlük petrol üretiminin yaklaşık 170 bin varile ulaşması hedefleniyor.

Kürdistan Bölgesi’nin petrol ihracatı, mayıs 2023’ten bu yana hukuki ve teknik gerekçelerle durdurulmuş durumda. Bu süreçte hem Kürdistan Bölgesi hem de Irak genel bütçesi milyarlarca dolarlık zarara uğradı. Uzmanlar, üretimin yeniden başlatılmasını, ekonomik kayıpların azaltılması ve enerji sektöründeki durgunluğun aşılması için stratejik bir adım olarak nitelendirmektedir.