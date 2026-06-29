Takoran Vadisi su sporlarının yeni gözdesi oldu

4 saat önce

Urfa'nın Siverek ilçesinde doğal güzellikleriyle öne çıkan Takoran Vadisi, su sporlarının önemli merkezlerinden biri haline geliyor.

Takoran Vadisi'nde, Fırat Nehri manzarası eşliğinde kürek çeken sporcular hem spor yapmanın hem de vadinin eşsiz doğasını keşfetmenin heyecanını yaşadı.

Sessiz ve doğal yapısıyla dikkat çeken vadi, elverişli parkuru sayesinde katılımcılardan tam not aldı.

Takoran Vadisi, Türkiye'nin farklı illerinden gelen Stand Up Paddle (SUP) sporcularına ev sahipliği yaptı.

Doğal kanyonları, tarihi dokusu ve Fırat Nehri'nin sunduğu özel parkurlarıyla dikkat çeken Takoran Vadisi, su sporları ve doğa turizmine ilgi duyan yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri olmayı sürdürüyor.