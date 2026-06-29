Trump: İran ile yarın Doha'da toplantı yapılacak

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ABD Başkanı Donald Trump, Tahran’ın toplantı talebinde bulunduğunu ve yarın Katar’ın başkenti Doha’da bir araya geleceklerini açıkladı.

Donald Trump, bugün (29 Haziran 2026) kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "İran bir görüşme talebinde bulundu. Görüşme yarın Doha'da gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

Trump bir diğer paylaşımında ise ham petrolün 69 dolar olduğunu ve düşüşe devam ettiğini ifade ederek, "Bu, İran'ın nükleer silahsızlanmasının başlamasından önceki seviyeden bile düşük." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise yarın Doha'da yapılması beklenen toplantıya Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın katılacağını açıkladı.

Leavitt Fox News'e yaptığı açıklamada, "Mutabakat zaptına ilişkin görüşmeler sürerken, özel temsilciler Witkoff ve Jared Kushner bu hafta yapılacak üst düzeydeki toplantılar için Doha'ya seyahat edecek. Üst düzeydeki görüşmelerin yanı sıra teknik görüşmeler de yapılacak." diye konuştu.

Öte yandan, bugün İran'ın Tasnim Haber Ajansı'nda yer alan bir haberde İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi'nin taraflar arasında bu hafta teknik toplantı planlanmadığı açıklaması yer almıştı.

Diğer yandan, Washington ile Tahran arasındaki müzakerelere yakın bir kaynak, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, ABD ve İranlı teknik ekiplerin önümüzdeki günlerde Katar'ın başkentinde bir araya geleceğini belirtti.

Toplantının amacının, iki taraf arasında daha önce imzalanan mutabakat zaptının uygulama mekanizmalarını ele almak olduğu kaydedildi.

Aynı kaynak, teknik ekiplerin görevinin mutabakat zaptı maddelerinin uygulanmasını denetlemek olduğunu ifade ederken, arabulucuların olası istenmeyen hadiselerin önüne geçmek ve iki ülke arasındaki gerilimi azaltmak amacıyla özel iletişim kanalları kurduğunu da sözlerine ekledi.