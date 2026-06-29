Akre’de konut yetersizliği göç dalgasına yol açtı

3 saat önce

Akre ilçesinde kiralık ev bulma sorunu her geçen yıl derinleşerek ciddi bir göç dalgasına yol açıyor. Uzmanlar, krizin temel nedenini hizmet yetersizliği ve yeni konut projelerinin eksikliğine bağlıyor.

Akre’de kiralık konut bulunamaması nedeniyle yaşanan kriz tehlikeli bir boyuta ulaştı. Edinilen son verilere göre 2025 yılı ile bu yılın ilk 5 ayını kapsayan toplam 17 aylık süre zarfında 700 aile kiralık ev bulamadığı için ilçeden göç etmek zorunda kaldı.

Bu yoğun göç dalgası, ilgili kurumlar ve yetkililer arasında derin bir endişe ve soru işaretlerine yol açmış durumda.

İlçede kiracı olan Ferman Ahmed adındaki vatandaş, 3 haftadır kiralık ev aradığını ancak hiçbir sonuç alamadığını belirterek, "Akre’de kiralık ev bulmak artık imkansız hale geldi, tabiri caizse altın değerinde. En uzak mahallelerde bile tek bir boş ev yok. İnsanlar ev bulamayınca mecburen göç ediyor. Yatırımcıların ve durumu iyi olanların kiralık konut projelerine yönelmesi gerekiyor." diyerek yaşadığı çaresizliği dile getirdi.

Genişleyen Kent, Çözülemeyen Konut Sorunu

Akre ilçe merkezi son yıllarda ciddi bir büyüme kaydederek 47 mahalleye ulaşmasına rağmen, kiralık konut arzı sorunu bir türlü çözülemiyor.

Bölgede faaliyet gösteren gayrimenkul uzmanı Abdulsalam Muhammad, krizin arka planındaki yapısal nedenleri şu sözlerle özetledi:

"En büyük etkenlerden biri, yeni imara açılan bazı bölgelerde altyapı ve kamu hizmetlerinin yetersiz olması, bu yüzden insanlar oralara taşınmak istemiyor. Bir diğer önemli sebep ise kira getirilerinin konut maliyetine oranla çok düşük kalması. Örneğin, yapım maliyeti 70 bin doları bulan bir evin aylık kirası sadece 150 bin dinar civarında. Bu dengesizlik, mülk sahiplerinin kiralık konut inşa etmesini engelliyor."

Kurdistan24’ün ulaştığı bilgilere göre Akre’de her gün ortalama 5 ila 8 aile kiralık konut bulamadığı için eşyalarını toplayarak Duhok ve Erbil gibi büyükşehirlere göç ediyor. İlçedeki bu nüfus kaybının birincil ve en dinamik nedeni olarak konut yetersizliği gösteriliyor.