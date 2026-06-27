Duhok ormanları yangınlara karşı alarmda: Ekipler teyakkuzda

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Yaz mevsiminin gelişi ve hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte Duhok’taki ormanlık alanlarda yangın riski kritik seviyeye ulaştı. İlgili birimler, muhtemel felaketlerin önüne geçmek amacıyla denetim ve önlem faaliyetlerini sıkılaştırdı.

Hava sıcaklıklarının artması, özellikle dağlık ve ormanlık bölgelerde yangın tehlikesini beraberinde getirdi. Yetkililer, çevresel duyarlılığın artırılması ve doğanın korunması yönünde vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Duhok Orman ve Mera Müdürlüğü Orman Bölüm Sorumlusu Hoşyar Weysi, Kurdistan24 muhabiri Mahir Şengali’ye yaptığı açıklamada, "Orman alanlarımızı korumak zorundayız. Bu amaçla her gün 20 ila 30 işçimiz hem çevre temizliği yapıyor hem de yangın riskine karşı sahada önleyici çalışmalar yürütüyor." dedi.

Doğayı korumanın hayati bir sorumluluk olduğunu belirten bölge muhtarı Husen Zaweteyi, "Çevreye bırakılan atıklar ve söndürülmemiş izmaritler yangınların ana sebebidir. Herkesin bu konuda azami dikkat göstermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bölge sakinlerinden Azad Haci de turistlerin piknik sonrası çöplerini doğada bırakmamaları ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri gerektiğini dile getirdi.

Orman Müdürlüğü ekipleri, ağır iş makineleri kullanarak her gün yaklaşık 500 metrelik alandaki kuru ot ve çalıları temizliyor. Bu çalışma ile orman sınırlarında 6 metre genişliğinde "yangın emniyet kuşakları" oluşturularak, olası bir yangının orman derinliklerine sıçraması engelleniyor.

Yetkililer; cam şişe, plastik atık, nargile kömürü ve sigara izmaritlerinin doğaya bırakılmasının yasak olduğunu hatırlattı. Özellikle cam parçalarının güneş ışığı altında yangın başlatabildiğine dikkat çekilerek, kuralları ihlal edenlere karşı ağır para cezaları ve yasal işlemlerin uygulanacağı bildirildi. Sürücülere de seyir halindeyken araç camından izmarit atmamaları konusunda ciddi uyarılarda bulunuldu.