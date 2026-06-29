Irak: Yurt dışındaki büyük miktarda para bloke edildi

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Irak Dürüstlük Komisyonu, varlıkların iadesine ilişkin özel yasa tasarısının yakında Parlamentoya sunulacağını belirtirken, yurt dışındaki fonların büyük bir kısmını bloke etmeyi başardıklarını bildirdi.

Irak Dürüstlük Komisyonu İade Dairesi Genel Müdürü ve Irak Varlıklarını İade Fonu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abbas Mutib, 29 Haziran 2026 Pazartesi günü Irak Haber Ajansı’na (INA) yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Komisyon, yurt dışındaki büyük miktarda paraya el koymayı ve bunları bloke etmeyi başardı. Bu durum, yolsuzluk yapanların bu paraları kullanmasını veya üzerinde tasarrufta bulunmasını engelledi."

Abbas Mutib, Dürüstlük Komisyonunun, miktarının çok yüksek olduğu tahmin edilen bu bloke edilmiş paraların iadesi amacıyla sivil dava açmak için Adalet Bakanlığı ile koordinasyon içinde çalıştığını da sözlerine ekledi.

Ayrıca komisyonun, paraların bloke edilmesi ve iade edilmesinde başarı sağladığını açıklayan Mutib; ancak iade süreçlerini düzenleyecek kapsamlı ve eksiksiz bir yasanın bulunmadığına dikkat çekti.

Mutib son olarak, "Varlıkların iadesine ilişkin özel bir yasa tasarısı bulunuyor ve bu tasarı yakında Parlamentoya sunulacak." ifadelerini kullandı.