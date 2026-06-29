Irak Hükümeti, grupların silah teslimi için son tarihi açıkladı

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Irak Hükümet Sözcüsü Haydar Abudi, yolsuzluktan elde edilen ve geri alınan fonlar için özel bir banka hesabı açıldığını belirtirken, uluslararası koalisyon güçlerinin çekilme takvimi ile silahların devlete teslim edilmesine ilişkin mühleti açıkladı.

Bugün (29 Haziran Pazartesi) düzenlenen basın toplantısında konuşan Irak Hükümet Sözcüsü, Başbakan Ali Zeydi’nin, yasa dışı zenginleşme ve yolsuzluk vakalarına karışan kişilerden geri alınan fonların yatırılması amacıyla özel bir hesap açılması yönünde Maliye Bakanlığına talimat verdiğini bildirdi.

Sözcü Abudi, hükümetin kamu malını korumak ve devlet kurumlarının işlevselliğini artırmak adına anayasal görevlerini yerine getirmeye kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

Yolsuzlukla mücadele operasyonlarına değinen Hükümet Sözcüsü, "Şafak Operasyonu"nun durmayacağını net bir dille ifade etti.

Operasyon kapsamında şu ana kadar 21 şüphelinin tutuklandığını ve diğer zanlılara yönelik teknik ve fiziki takibin sürdüğünü belirten Abudi, şüphelilerin itirafları doğrultusunda, hem aktörler hem de finansal ağlar düzeyinde yeni yolsuzluk şebekelerine ulaştıran önemli ipuçları elde ettiklerini kaydetti.

Abudi, hükümetin mevcut yolsuzlukla mücadele vizyonunun geçmiş dönemlerden farklı olduğunu aktararak, "Kamu malının korunması büyük bir sorumluluktur, kişilerin veya konjonktürün etkisinde kalamaz. Hükümetimiz, kurumsal reform ve kriz yönetimi için kapsamlı bir strateji yürütmektedir." dedi.

Açıklamasının devamında ülkenin güvenlik ve askeri gündemine ilişkin stratejik veriler paylaşan Haydar Abudi, yasa dışı silahların devlete teslim edilmesi için son tarihin önümüzdeki eylül ayının sonu olduğunu kaydederek, aynı dönemde (eylül sonu itibarıyla) uluslararası koalisyon güçlerinin de Irak'tan tamamen çekilmiş olacağını belirtti.

Sözcü Abudi son olarak, Irak Hükümetinin İran'dan gelen resmi bir talebi onayladığını açıklayarak, önümüzdeki 8 Temmuz tarihinde Ali Hamaney için Irak'ta bir cenaze merasimi düzenlenmesine izin verildiğini duyurdu.