Trump’tan İran’a son şans: Önce diplomasi

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ABD Başkanı Donald Trump’ın, ülkenin askeri komutanlarıyla İran’a yönelik saldırıların yeniden başlatılması konusunu masaya yatırdığı, ancak bir anlaşmaya varılması adına diplomasiye son bir şans tanıdığı da iddia edildi.

Amerikalı yetkililere göre ABD Başkanı, geçtiğimiz günlerde Savaş Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Keen ile bir dizi kritik toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantılarda, İran hedeflerine yönelik askeri planlar ve olası ölümcül darbeler indirme seçenekleri masaya yatırıldı. Bazı yetkililer bu adımı "yarım kalan görevin tamamlanması" olarak nitelendiriyor.

Ordunun hazırlık durumuna rağmen Trump, şimdilik diplomatik yoldan ilerleme kararı aldı. Başkan Trump, şu an gerçekleştirilecek bir saldırının, İran’ın nükleer programına tamamen son vermeyi amaçlayan büyük bir anlaşmaya varma fırsatını ortadan kaldırabileceğine inanıyor.

Trump kamuoyuna yaptığı açıklamalarda açıkça, "Müzakereler iyi ilerliyor; ancak İran benim istediğim şartları kabul etmezse, askeri seçeneğe geri döner ve gerekeni yaparız." diyor.

Savaş tehditlerinin gölgesinde, Trump’ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, İranlılarla dolaylı müzakereler yürütmek üzere Katar’ın başkenti Doha’da bulunuyor. Hatta olası bir yanlış anlaşılmayı önlemek adına, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ile İran Devrim Muhafızları Ordusu arasında doğrudan bir iletişim hattı kurulmuş durumda.

İran’n, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret talep etmesi buna karşı ABD’nin bunu kesin bir dille reddetmesi ve Washington’ın, nükleer programa tamamen son verilmesini talep ederken Tahran yönetiminin bu konuda henüz tam bir iş birliği sergilememesi anlaşmanın uygulanmasının önündeki iki temel engel.

Güçlü bir anlaşmanın bombalamaktan daha iyi olduğunu düşünen Trump, olası bir savaşın küresel ticareti felç edeceğine ve büyük can kayıplarına yol açacağına inanıyor.

Siyasi gözlemciler, Trump’ın iki taraflı bir strateji izlediği görüşünde. Trump, bir yandan ekonomik yaptırımlar ve askeri tehditlerle İran üzerindeki baskıyı artırırken, diğer yandan Tahran’ı ABD şartlarını kabule zorlamak amacıyla diplomasi kapısını açık tutuyor.