NATO Genel Sekreteri’nden net mesaj: Dörtlü ittifaka karşı saf davranamayız

Rutte: Türkiye NATO’nun en güçlü ordularından birine sahip

5 saat önce

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek kritik NATO Zirvesi öncesinde Brüksel'de önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin askeri ve endüstriyel gücüne vurgu yapan Rutte, "NATO 3.0" vizyonunu ve İttifakın küresel tehditlere karşı yeni stratejisini ilan etti.

Ankara Zirvesi "Uygulama" Dönemi Olacak

Rutte, taahhütlerin somut adımlara dönüştürüleceği Ankara Zirvesi için 3 temel öncelik belirlediklerini açıkladı:

Savunma Sanayii Kapasitesi: Teslimat sürelerini kısaltmak ve üretimi artırmak.

Ukrayna'ya Kesintisiz Destek: Rusya'ya karşı Kiev yönetiminin askeri olarak desteklenmeye devam edilmesi.

NATO 3.0 Yapılanması: Avrupa ve Kanada'nın daha fazla sorumluluk ve külfet üstlendiği, ABD'ye bağımlılığın azaldığı yeni bir ittifak modeli.

"Türkiye, NATO'nun En Güçlü Ordularından Birine Sahip"

Türkiye’nin NATO içerisindeki jeostratejik ve askeri önemine değinen Genel Sekreter Rutte, Türk Silahlı Kuvvetlerinin son derece donanımlı ve eğitimli olduğunu belirtti.

Türkiye'nin yaklaşık 3 bin şirketten oluşan devasa savunma sanayisi altyapısının büyük bir avantaj olduğunu ifade eden Rutte, şu sözleri kaydetti:

"Nisan ayında ASELSAN'ı ziyaret ettim ve çok etkilendim. Türk savunma sanayisi en yeni teknolojileri geliştiriyor ve Ukrayna savaşında sahadan edinilen dersleri üretime yansıtıyor. Bu nedenle 7 Temmuz'da Ankara'da 'Savunma Sanayii Forumu' düzenleme konusunda kararlıydık."

"Terörizmle Mücadelede Türkiye'nin Rolü Kritik"

NATO'nun 360 derecelik bir güvenlik perspektifiyle hareket ettiğini hatırlatan Rutte, terörizmin bu yaklaşımın en önemli parçalarından biri olduğunu söyledi.

Rutte, Türkiye'nin siyasi ve askeri liderliğinin terörle mücadele konusunda sağladığı istihbarat ve değerlendirmelerin, tüm İttifakın güvenliği için kritik önemde olduğunu vurguladı.

AB Projelerinde "Kapsayıcılık" Uyarısı

Avrupa Birliği'nin (AB) "stratejik özerklik" ve "Avrupa Savunma Birliği" gibi girişimlerinin Türkiye'yi dışlamaması gerektiğine işaret eden Rutte, transatlantik bağlarının California'dan Ankara'ya kadar uzanan tüm müttefikleri kapsaması gerektiğini, aksi bir durumun NATO’yu zayıflatacağını ima ederek kapsayıcılık vurgusu yaptı.

En Büyük Tehdit: Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore İttifakı

Gelecek 10 yılda NATO'yu bekleyen en büyük sınamalara değinen Rutte, kendisini en çok endişelendiren ana tehdidin Rusya olduğunu belirtti.

Rusya’nın Kuzey Kore, İran ve Çin ile ortak hareket ettiğine dikkat çeken Genel Sekreter, Çin’in askeri kapasitesini hızla artırdığını ve 2030 yılına kadar 1000 nükleer savaş başlığına ulaşmasının beklendiğini ifade ederek, "Bu dörtlü ittifak karşısında saf davranamayız." uyarısında bulundu.