İngiltere'de 2 Kürt restoranı ödül kazandı

1 saat önce

İngiltere’de düzenlenen "En İyi Yabancı Restoranlar" yarışmasında, Kürt restoranları elde ettikleri büyük başarılarla dikkatleri üzerine çekerek prestijli ödüllerin sahibi oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, ülkedeki en iyi yabancı mutfakları belirlemek amacıyla görkemli bir ödül töreni gerçekleştirildi. Kısa adı "TURTA" olan ödül töreninde Kürt iş insanları ve şefleri, güçlü rakiplerini geride bırakarak "En İyi Restoran" ve "En İyi Yeni Gelen" (Best Newcomer) kategorilerinde birincilik ödüllerine layık görüldü.

Remzi Botan: "Bu Başarı Hepimizin"

Törenin öne çıkan isimlerinden biri, Kürt iş insanı Remzi Botan oldu. Essex bölgesinde faaliyet gösteren "Mangal Meze" adlı restoranın sahibi olan Botan, ödülünü aldıktan sonra yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirdi:

"Ben Remzi Botan, Kürdistanlıyım. Şu an İngiltere'nin Essex bölgesinde 'Mangal Meze' adında bir restoran işletiyorum. Bugün burada bu değerli ödülü aldık ve bundan dolayı son derece mutluyum. Bu başarı hepimizin olsun."

"Yaprak Döner"e Londra’da Büyük Ödül

Geleneksel lezzetleri modern sunumlarla harmanlayan döner ve kebap restoranları da ödül listesinde üst sıralarda yer aldı.

Londra’da hizmet veren "Yaprak Döner"in sahibi Kürt iş insanı Hasan Kılıç, kazandıkları başarıya ilişkin şöyle konuştu:

"Londra’da 'Yaprak Döner' markasıyla hizmet veriyoruz. Bugün TURTA Ödülü’ne layık görüldük. Bu ödülü hak ettiğimize inanıyoruz ve büyük bir gurur duyuyoruz. Destek veren herkesten Allah razı olsun."

Kürt girişimciler, lezzet ve profesyonel hizmet standartlarıyla İngiltere gastronomi sektöründe her zaman ön saflarda yer alıyor. Bu yılki yarışmada elde edilen kitlesel başarı, Kürt mutfak kültürünün Avrupa'daki güçlü temsilini bir kez daha tescillemiş oldu.