DEM Parti MYK'sından "barış ve özgürlük" toplantısı

1 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), siyasi gelişmeleri, barış sürecini ve Abdullah Öcalan’ın durumunu değerlendirmek üzere Ankara’da toplandı.

DEM Parti MYK’sı, bugün (1 Temmuz 2026) Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında parti genel merkezinde bir araya geldi.

Toplantı, Türkiye’de siyasi sorunların çözümüne yönelik tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleştiriliyor.

Edinilen bilgilere göre toplantının en önemli gündem maddesini Abdullah Öcalan’ın fiziki özgürlüğü konusu oluşturuyor.

MYK üyeleri, "Barış ve Demokratik Toplum Süreci" kapsamındaki son gelişmeleri masaya yatırarak partinin yeni döneme ilişkin yol haritasını ve tutumunu netleştiriyor.

Toplantının bir diğer kritik başlığı ise önümüzdeki süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulması planlanan bir kanun teklifinin hazırlıkları oldu. MYK, bu yasa tasarısının detayları ve Mecliste izlenecek strateji üzerine kapsamlı istişarelerde bulunuyor.