Irak’ta gayrimenkul işlemlerinde dijital dönüşüm süreci başladı

Hedef: Yolsuzluk ve kara para aklamanın önüne geçmek

40 dakika önce

Irak’ta emlakçı işlemlerinin dijitalleştirilmesi ve kamu kurumlarıyla entegre edilmesi süreci başlıyor. Söz konusu kararın ilerleyen süreçte Kürdistan Bölgesi’ni de kapsaması planlanırken, ilgili makamlar uygulamanın tam anlamıyla hayata geçirilmesi için dijital altyapı çalışmalarına ve zamana ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

Irak Hükümeti tarafından alınan kararla, emlak ofislerindeki alım-satım işlemlerinin dijitalleştirilmesi süreci resmen yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, gayrimenkul faaliyetleri doğrudan devlet kurumlarına bağlanacak.

Konuyla ilgili Kurdistan 24’e açıklamalarda bulunan Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Geylan Haci Said, Irak Hükümetinin dijital sisteme geçiş için 1 Temmuz’u son tarih olarak belirlediğini ancak Kürdistan Bölgesi’nde uygulamanın henüz başlamadığını ifade etti.

Haci Said, kararın değerlendirilmesi amacıyla birçok toplantı yaptıklarını belirterek, emlak bürolarının kamu kurumlarına bağlanmasının ciddi bir dijital altyapı gerektirdiğini vurguladı. Sistemin işleyişine dair detaylar paylaşan Haci Said, "Uygulama, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Ticaret Odası ile koordineli olarak yürütülecek. Araç satış sözleşmelerine benzer şekilde bu işlemlerden de belirli bir hizmet bedeli alınması öngörülüyor. Ayrıca, bu sistem dışında gerçekleştirilen her türlü alım-satım işlemi yasa dışı sayılacak ve resmiyet kazanmayacaktır." dedi.

Verilere göre sadece Erbil’de, her gün yüzlerce işlemin yapıldığı yaklaşık 7500 kayıtlı emlak bürosu bulunuyor.

Yeni sistemin en kritik hedeflerinden biri de kara para aklama ve kaçakçılığın önlenmesi. Bu süreçte, alıcının ödeme kaynağının bankalar üzerinden belgelenmesi zorunlu hale getirilerek, gayrimenkul ticareti üzerinden yapılabilecek usulsüzlüklerin önüne geçilmesi hedefleniyor.