Kazakistan'da yeni anayasa yürürlüğe girdi

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 15 Mart'ta referandumla kabul edilen yeni anayasanın bugün itibarıyla yürürlüğe girdiğini belirterek, "Bugün, bağımsız Kazakistan tarihinin yeni bir dönemi başlıyor." dedi.

Cömert Tokayev, yeni anayasanın yürürlüğe girmesi dolayısıyla yayımladığı halka hitabında, vatandaşları, "gerçekten tarihi bir olay" olarak nitelendirdiği yeni anayasanın yürürlüğe girmesi nedeniyle tebrik etti.

Yeni anayasanın ülke için yeni bir dönemin başlangıcını simgelediğini vurgulayan Tokayev, "Bugün, bağımsız Kazakistan tarihinin yeni bir dönemi başlıyor. Ülkemiz, istikrarlı kalkınma, siyasi ve ekonomik reformlar ile kapsamlı modernleşme yolunda yeni bir aşamaya geçiyor." ifadelerini kullandı.

Tokayev, "Bugün, siyasi sistemimizin köklü şekilde yeniden yapılandırılmasını, devletin ve sivil toplumun temel kurumlarının dönüşümünü simgeliyor." diye konuştu.

15 Mart'ta düzenlenen referandumda Kazakistan halkının ülkenin gelecek onlarca yılını şekillendirecek tarihi bir tercih yaptığını söyleyen Tokayev, "Bu tarihi karar, milyonlarca vatandaşımızın gerçek vatanseverliğinin ve yüksek vatandaşlık bilincinin parlak bir örneği olarak ülkemizin tarihine sonsuza dek geçecektir." dedi.

Tokayev, halkın iradesiyle kabul edilen yeni anayasanın oluşturduğu hukuki temele dayanarak belirlenen hedeflere ulaşacaklarına inandığını ifade ederek, "Hukuk ve Düzen", "Çalışkanlık ve İlerleme", "Temizlik ve Doğa Sevgisi" değerlerini toplumda kalıcı hale getireceklerini dile getirdi.

Ulusal birlik içinde hareket ederek tüm vatandaşlara eşit fırsatlar sunan "Adil Kazakistan"ı inşa edeceklerinin altını çizen Tokayev, ülkenin refahına yönelik hedeflerin başarıyla hayata geçirileceğine olan inancını ifade etti.

Kazakistan'da tek meclisli parlamento sistemine geçişi öngören anayasal reform kapsamında mevcut anayasanın büyük bölümünü kapsayan değişiklikler nedeniyle tamamen yeni bir anayasa hazırlandı ve taslak 15 Mart'ta referanduma sunulmuştu.

Referandumda oy kullanan seçmenlerin yüzde 87,15'i yeni anayasa taslağına destek vermişti.