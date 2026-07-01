Suriye'de yeni dönem: Parlamentodaki Kürt milletvekili sayısı 11’e yükseldi

4 saat önce

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından kurulan ilk parlamentonun oluşum süreci tamamlandı. Suriye Cumhurbaşkanlığının son kararnamesiyle iki Kürt ismin daha Parlamentoya atanmasıyla birlikte, Kürt milletvekili sayısı 11’e ulaştı.

Toplam 210 sandalyeden oluşan Suriye Parlamentosunun, ilk oturumunu 6 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirmesi planlanıyor.

Ahmed Şaraa tarafından doğrudan atanan 70 kişiden iki önemli Kürt figür dikkat çekiyor: Kürt siyasetçi Dr. Abdulhakim Beşar ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile yapılan 29 Ocak mutabakatının uygulanmasından sorumlu heyette yer alan yazar ve medyacı Dr. Mustafa Abdi.

Söz konusu atamalardan önce, 9 Kürt milletvekili Parlamentoya girmeye hak kazanmıştı.

Son görevlendirmelerle birlikte, 210 üyeli Suriye Parlamentosundaki Kürt milletvekili sayısı 11 oldu.

Suriye makamlarından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı tarafından atanan 70 üyenin 15’i kadın, 55’i erkeklerden oluşuyor. Dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise, atanan isimlerden 13’ünün Beşar Esad döneminde siyasi nedenlerle hapis yatmış isimler olması.

Suriye Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı Muhammed Taha Ahmed, Şam'daki Parlamento binasında düzenlediği basın toplantısında, Ahmed Şaraa imzalı 2026 tarihli ve 143 sayılı Cumhurbaşkanlık kararnamesini okudu. Ahmed, yeni Parlamentonun görev süresinin 30 ay (2,5 yıl) olarak belirlendiğini ve anayasal beyanname uyarınca bu sürenin uzatılabileceğini ifade etti.