X, finansal süper uygulama hizmeti "X Money"yi erişime açtı

1 saat önce

Elon Musk’ın X (eski adıyla Twitter) platformunu bir "her şey uygulamasına" dönüştürme hedefinin en kritik adımı olan X Money, Premium+ üyelerinin ardından 29 Haziran itibarıyla doğrulanmış diğer kullanıcı gruplarına da sunulmaya başlandı.

Platform, mevduatlara yıllık yüzde 6 faiz oranı, kullanıcı adına özel metal Visa banka kartı, hesaptan hesaba transfer (P2P), yüzde 3 nakit iade (cashback) ve üst segment aboneler için 10 milyon dolara kadar devlet güvencesi (FDIC sigortası) sunuyor.

Kullanım Sınırları ve Bölge Kısıtlamaları

Hizmet şu an için yalnızca 18 yaş ve üzeri doğrulanmış kullanıcılar ile X’in para iletim lisansına sahip olduğu 41 ABD eyaletinde aktif. New York ve Massachusetts ise henüz lisans alınamayan eyaletler arasında yer alıyor.

Siyasi Tepkiler ve Güvenlik Tartışmaları

X Money’nin devreye girmesi Washington'da ciddi güvenlik tartışmalarını tetikledi. Senatör Elizabeth Warren, Elon Musk’a yazdığı resmi mektupta %6’lık faiz oranının sürdürülebilirliğini sorgulayarak, kullanıcı verilerinin ticari amaçla paraya dönüştürülmesi riskine dikkat çekti.

New Yorklu senatörler, kimlik doğrulama açıklarını öne sürerek eyaletin finansal denetim mekanizmalarına X'in lisans başvurusunu reddetme çağrısı yaptı.

Ayrıca Musk’ın DOGE (Hükümet Verimliliği Departmanı) görevi sırasında gizli tüketici verilerine erişmiş olabileceği şüphesi gündeme taşındı.

Sektörel Rekabet

X Money, Çin'deki popüler WeChat modelini Batı pazarında uygulamayı amaçlasa da önünde PayPal, Venmo, Cash App ve Apple Pay gibi köklü ve güçlü rakipler bulunuyor.

Uzmanlar, platformun doğrudan devlet güvencesi sunmasını büyük bir avantaj olarak görse de kullanıcıların güvenini kazanmak için güvenlik ve dolandırıcılıkla mücadele konusunda kendini kanıtlaması gerektiğini belirtiyor.