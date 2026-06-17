Irak’tan Starlink’e onay: Elon Musk hizmetin başladığını duyurdu

2 saat önce

Starlink CEO’su Elon Musk, Irak Hükümetinin şirketlerine çalışma lisansı verdiğini açıkladı. Bu adım, Irak genelinde uydu aracılığıyla yüksek hızlı internet hizmeti sunulmasının önünü açıyor.

X (eski adıyla Twitter) platformu üzerinden paylaşım yapan Elon Musk, "Irak, Starlink’in çalışma lisansını onayladı. Bu adım, uydu internet hizmetinin ülke genelinde erişime açılmasını sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Musk’ın açıklamalarına göre Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi ve ABD’nin Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, Starlink’e lisans verilmesi kararını memnuniyetle karşıladı.

Söz konusu gelişme, 16 Haziran 2026 Salı günü Başbakan Ali Zeydi ile Tom Barrack arasında gerçekleşen üst düzey görüşmenin ardından geldi. Görüşmede Zeydi, Irak’ın ABD ile ticari ve yatırım ilişkilerini derinleştirme konusundaki kararlılığını yinelemişti.

Görüşmede her iki taraf da Iraklı kullanıcılara yüksek kaliteli internet hizmeti sunulmasını sağlayacak olan Starlink lisans prosedürlerinin tamamlanmasını takdirle karşıladıklarını belirtmişti.

Bu teknolojik hamlenin, Irak’ın iletişim sektöründe köklü bir değişim yaratması bekleniyor.