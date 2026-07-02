Erbil ile Bağdat arasında kritik görüşme: Maaşlar ve gümrük sistemi masada

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Kürdistan Bölgesi’nden bir heyet memur maaşları, mali haklar ve gayri-safi yurt içi gelirlerin teslimi gibi kritik konuları görüşmek üzere bugün Bağdat'ta Maliye Bakanlığı ve Mali Denetim Divanı yetkilileriyle bir araya gelecek.

Kurdistan24'ün Bağdat’tan edindiği bilgilere göre Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Umed Sabah başkanlığındaki heyet, bugün Bağdat’a yeni bir ziyaret gerçekleştirecek. Heyetin, Irak Maliye Bakanlığı ve Mali Denetim Divanı ile bir dizi resmi görüşme yapması bekleniyor.

Toplantının iki temel gündem maddesi üzerinde yoğunlaşması bekleniyor. Bu maddelerin ilki, Kürdistan Bölgesi’ndeki memur ve kamu çalışanlarının haziran ayı maaşlarının ödenmesi konusu oluşturuyor.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, geçtiğimiz haftalarda federal hükümete resmi bir bildirimde bulunmuştu.

Söz konusu bildirimde, daha önce alınan bir kararla Kürdistan Bölgesi'ne petrol dışı yerel gelirlerden aylık 120 milyar dinar ödeme yükümlülüğü getirildiği, ancak bölgedeki son gelişmeler ve ekonomik değişimler nedeniyle yerel gelirlerde ciddi bir düşüş yaşandığı ifade edilmişti.

Hükümet, bu şartlar altında söz konusu miktarı karşılayıp federal hükümete teslim etmesinin mümkün olmadığını Bağdat’a iletmişti.

Bugün, Bağdat’a ziyarette bulunacak heyet, federal hükümetten Kürdistan Bölgesi’ne yönelik Mali Yönetim Kanununa uygun hareket edilmesini talep edecek. Bu doğrultuda, memur maaşlarının eksiksiz ödenmesi karşılığında, yerel gelirlerin %50'sinin federal hükümete teslim edilmesi öneriliyor.

Görüşmenin bir diğer kritik gündemi ise ASYCUDA (Gümrük Verileri Otomasyon Sistemi) olacak. Önceki toplantılarda taraflar arasında bazı maddelerde uzlaşı sağlanamamıştı.

Erbil ile Bağdat arasındaki temel anlaşmazlık noktaları şunlar:

Gümrük Tarifeleri: Gümrük vergilerinin oranları ve uygulanma biçimi.

Dijitalleşme ve Kontrol: Federal hükümet, Kürdistan Bölgesi’ndeki gümrük kapılarının dijital gümrük sistemini tamamen kendi kontrolü altına almak istiyor.

Gelir Paylaşımı: Kürdistan Bölgesi Hükümeti ise gümrük gelirlerinden kendi payına düşecek miktarın net ve şeffaf bir şekilde belirlenmesini talep ediyor.

Bugün yapılacak toplantıda bu pürüzlerin giderilmesi hedefleniyor.

Geçtiğimiz hafta da mali haklar, ASYCUDA sistemi ve petrol dışı gelirler konusunu görüşmek üzere Erbil’den Bağdat’a üç farklı heyet gitmiş ve Irak Ekonomi Yüksek Konseyi toplantısına katılmıştı.