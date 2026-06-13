Üniversite öğrencisinden Süleymaniye’ye internetsiz ulaşım uygulaması

4 saat önce

Süleymaniye Politeknik Üniversitesi Veritabanı Teknolojisi Bölümü 4. sınıf öğrencisi Şko Salah Tahir, vatandaşların günlük ulaşım sorunlarına çözüm üretmek amacıyla otobüs hatlarını ve güzergahlarını gösteren "Suli Bus" adlı bir mobil uygulama geliştirdi.

Genç yazılımcı tarafından hayata geçirilen yenilikçi proje, temel olarak iki ana bölümden oluşuyor:

Mahalle Verilerinin Yeniden Düzenlenmesi: Google Maps gibi küresel harita platformlarında Süleymaniye şehrine dair yer alan hatalı konum ve mahalle bilgilerinin düzeltilerek haritaya entegre edilmesi.

Hat ve Durakların Dijitalleştirilmesi: Resmi kurumlar dahil olmak üzere daha önce hiçbir platformda dijital veri tabanı oluşturulmamış olan otobüs hatlarının ve duraklarının sisteme işlenmesi.

İnternetsiz Kullanım Kolaylığı

Uygulamanın en dikkat çeken teknik özelliği, çevrimdışı (internetsiz) çalışabilmesi. Kullanıcıların uygulamayı ve harita verilerini indirmek için yalnızca bir defa internet bağlantısına ihtiyaç duyduğunu belirten Şko Salah Tahir, sistemin harici bir internet paketine ihtiyaç duymadan dışarıda ve pazar alanlarında rahatça kullanılabileceğini ifade etti.

Beklentilerin Üzerinde İlgi

Projenin çıkış amacının tamamen toplumsal hizmet odaklı olduğunu vurgulayan Tahir, uygulamanın ulaştığı başarıya dair şu verileri paylaştı:

"Başlangıçta bu projeyi geliştirirken yılda belki 500 kişinin indireceğini tahmin ediyordum. Ancak sistem yoğun bir ilgiyle karşılaştı, daha ilk günde 1500 kişi, sekiz gün gibi kısa bir sürede ise yaklaşık 7500 kullanıcı uygulamayı indirdi."

Destek Çağrısı ve Gelecek Hedefleri

Mevcut durumda yalnızca Android işletim sisteminde mobil uygulama olarak yer alan "Suli Bus" sistemine, iPhone kullanıcıları ise web sitesi üzerinden erişim sağlayabiliyor.

Projesini daha kapsamlı bir platforma dönüştürmeyi hedefleyen Şko Salah Tahir, hükümetin ilgili kurumlarına destek çağrısında bulundu.

Genç girişimci, gerekli resmi desteğin sağlanması halinde uygulamayı iPhone (iOS) kullanıcıları için de erişilebilir kılmayı, kamu binaları, hastaneler ve diğer resmi dairelerin haritalarını da sisteme dahil ederek projeyi farklı bölgelere yaymayı hedefliyor.