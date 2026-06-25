Apple ile Rusya arasında yeni kriz: Popüler uygulamalar engellendi

3 saat önce

ABD merkezli teknoloji devi Apple, Rusya’nın en popüler sosyal medya platformu olan VK’yi ve şirkete ait çok sayıda uygulamayı herhangi bir ön uyarıda bulunmadan App Store’dan kaldırdı.

Rusya'nın en çok kullanılan sosyal ağlarından VK’den konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Apple'ın önceden bir bildirimde bulunmaksızın şirkete ait bazı uygulamaları tek taraflı olarak App Store'dan çıkardığı belirtildi.

Birçok popüler uygulama erişime kapandı

Yapılan açıklamada VK, Zen, VK Video, VK Messenger, VK Music, VK Dating ve Odnoklassniki gibi milyonlarca kişi tarafından kullanılan uygulamaların artık Apple cihazlarına indirilemediği ve güncellenemediği kaydedildi.

Şirket, VK'nın herhangi bir uluslararası yaptırım listesinde yer almadığına dikkat çekerek, Apple'ın bu kararla Rus kullanıcıların yoğun şekilde rağbet gösterdiği temel hizmetlere erişimini doğrudan kısıtladığını ifade etti.

"Gerekçesiz ve kabul edilemez"

Söz konusu uygulamaların güncellenememesi nedeniyle kullanıcıların mesajları ve önemli gelişmelere dair anlık bildirimleri alamayabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, "Apple'ın Rus kullanıcılara yönelik bu adımlarını gerekçesiz ve kabul edilemez buluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Moskova ile teknoloji devleri arasında karşılıklı engellemeler

Apple daha önce de Rus şirketlerine ait çok sayıda uygulamayı App Store'dan kaldırarak erişime kapatmıştı. Moskova yönetimi ise bu hamlelere misilleme olarak ülkede Facebook, Instagram, YouTube ve X (eski adıyla Twitter) gibi ABD merkezli küresel sosyal medya platformlarına erişim engeli getirmişti.