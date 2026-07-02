Batı medyası: Üst düzey Iraklı yetkililerin tutuklanması Ali Zeydi için bir sınav

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Irak Başbakanı Ali Zeydi’nin Washington’da Donald Trump ile yapacağı kritik görüşme öncesinde Bağdat’ta başlatılan “Şafak Operasyonu”, Batı medyasının odağında yer alıyor. Analistler, bu zamanlamanın ardından operasyonun yapısal yolsuzluğu mu hedef aldığı, yoksa ABD ziyareti öncesinde uluslararası kamuoyuna yönelik diplomatik bir hamle mi olduğu sorusunu tartışıyor.

ABD merkezli The Media Line internet sitesi, üst düzey yetkililerin tutuklanmasını Başbakan Zeydi için "erken bir test" olarak nitelendiriyor.

Habere göre hükümet, yolsuzluk sistemiyle mücadeleye hazır, güçlü ve kararlı bir yönetim imajı çizmek istiyor. Ancak bu adımın, silahlı gruplar ve İran’ın çıkarlarıyla bağlantılı derin yolsuzluk ağlarını hedef alan gerçek bir başlangıç mı, yoksa sadece kamuoyunu yatıştırma ve dış baskılara yanıt verme amacı mı taşıdığı konusunda ciddi şüpheler bulunuyor.

Orta Doğu uzmanı Talha Abdurrezzak ise operasyonun başarısının baskınların büyüklüğüyle değil, dokunulmayan isimlerle ölçülmesi gerektiği görüşünde.

"Tutuklananlar yalnızca küçük yolsuzluk aktörleri ve günah keçileridir. 24 yıldır Irak'ı sömüren büyük balıklara henüz dokunulmadı." değerlendirmesinde bulunan Abdurrezzak, arkasında milis gücü bulunmayan kişileri tutuklamak için Terörle Mücadele Kurumunun ve tankların kullanılmasını, Zeydi'nin gücünü sergilemeyi amaçlayan bir "askeri şov" olarak tanımlıyor.

Siyaset uzmanı Fazıl Ahmed’in analizine göre operasyon şu ana kadar üçüncü derece Sünni siyasetçileri ve eski Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani’ye yakın isimleri, özellikle de Petrol Bakanlığı Müsteşarı Adnan Cumeyli’nin ağını hedef aldı.

Fazıl Ahmed, bu hamlenin Zeydi’ye geçici bir halk desteği sağladığını ve Şii Koordinasyon Çerçevesi’nin bunu İran'ın çıkarlarına dokunmadan, ABD baskılarına karşı bir koz olarak kullanmasına zemin hazırladığını belirtiyor.

İngiltere merkezli Amwaj sitesi ise Koordinasyon Çerçevesi bünyesindeki Şii tarafların, operasyonun ana ortaklar arasındaki ilişkilere zarar vermemesi konusunda hassas olduğunu aktardı.

Hükümetin istikrarını korumak adına, üst düzey Şii liderlerin bu tutuklamalardan uzak tutulması bekleniyor.

İngiliz medyasındaki analizlerde, Zeydi’nin ABD ziyaretinde bu operasyonu mali destek ve uluslararası güven kazanmak için bir araç olarak kullanacağına dikkat çekiliyor.

Diğer yandan, lideri Musanna Samarrayi’nin tutuklandığı Azm Koalisyonu gibi operasyondan zarar gören siyasi gruplar yasal süreçleri yakından takip ediyor. Operasyonun ivme kaybetmesi durumunda, sanıklar için bir af veya siyasi uzlaşı seçeneğinin gündeme gelebileceği öngörülüyor.