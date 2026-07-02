Katar: ABD ile İran arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedildi

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Katar, Washington ile Tahran arasında Doha'da gerçekleştirilen dolaylı müzakerelerde olumlu ilerleme kaydedildiğini ve yakın gelecekte yeni bir görüşme turunun yapılmasının planlandığını açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, resmi X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Katarlı ve Pakistanlı arabulucuların ABD ve İran heyetleriyle ayrı ayrı bir araya geldiğini belirtti.

Görüşmelerde İslamabad Mutabakat Zaptı ve Luzern Zirvesi sonuçlarıyla ilgili konuların ele alındığını ifade eden Ensari, her iki tarafın da iyi bir uzlaşıya vardığını ve görüşmelerin devam etmesinin kararlaştırıldığını aktardı.

Sözcüsü Ensari’nin verdiği bilgilere göre taraflar, bir sonraki toplantının tarihini belirlemek üzere anlaştı. Bu görüşmenin, şubat ayı sonunda ABD ve İsrail'in düzenlediği ortak operasyonda hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in cenaze töreninin tamamlanmasının ardından yapılması planlanıyor.

Öte yandan dün (1 Temmuz Çarşamba), İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Mutabakat Zaptı'nın Uygulanmasını İzleme Komitesinin ilk toplantısının gerçekleştirildiğini teyit ederek, anlaşmanın uygulanmasına ilişkin ABD'nin taahhütleri, bölgedeki güvenlik gelişmeleri ve İran'ın dondurulan bazı fonlarının kullanım mekanizması gibi kritik dosyaların toplantıda ele alındığını belirtti.

Garibabadi, İran tarafının toplantıda, Lübnan'daki savaşı sona erdirmeye yönelik mutabakat zaptını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD'yi suçladığını aktardı.

İranlı yetkili ayrıca, "Katar ve Pakistan heyetleriyle yapılan görüşmelerde, ABD'nin bölgedeki askeri varlığını artırdığına dair raporlar ve Washington'dan gelen tehditler de masaya yatırıldı." ifadelerini kullandı.