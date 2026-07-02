1 saat önce

Son gösterisi ''Ölü Deniz''deki ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı.

Tatil için yurt dışında bulunan Göktaş, bugün (2 Temmuz 2026) havalimanında pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı.

Deniz Göktaş, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Soruşturmaya "Bir kısım sosyal medya platformlarında yayınlamış olduğu içeriklerde suç unsuru ifadeler" tespit edilmesi sebep gösterilmişti.

Göktaş'ın 24 Haziran'da YouTube'da yayımladığı son gösterisi ''Ölü Deniz''in izlenme sayısı ise 8 milyonu geçti.

Genç komedyen, gösterisinde güncel iç siyasetten psikolojiye kadar pek çok konuya değiniyor.