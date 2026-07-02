Selahattin Demirtaş, Rojin Kabaiş’in babasıyla görüşecek

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Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Van’da kaybolduktan 15 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş’in babası Nizametttin Kabaiş ile görüşecek.

Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ın Kabaiş ailesiyle görüşeceği açıklandı.

Selahattin Demirtaş’ın avukatlarından bugün (2 Temmuz 2026) yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Edirne Cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş, 5 Temmuz Pazar günü saat 10.00’da, Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş ve amcası Ahmet Kabaiş ile görüşecektir.

Rojin Kabaiş dosyasının ele alınacağı görüşme öncesinde Demirtaş, hukuki süreci yakından takip edebilmek amacıyla dosyayı kapsamlı şekilde incelemiş, avukatlar tarafından da bilgilendirilmiştir.”

Ne olmuştu?

Diyarbakır'da yaşayan Rojin Kabaiş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisiyken bir anda ortadan kaybolmuş, cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısında bulunmuştu.

Dönemin Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve Valiliği, 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Kabaiş’in intihar ettiğini ileri sürmüştü. Ancak ailenin cinayet olabileceğine ilişkin ısrarlı adalet arayışı sürdürmüştü.

Bir yıl boyunca sessizliğini koruyan Adli Tıp Kurumu (ATK) ise, Ekim ayı başında raporunu açıklamış ve Kabaiş’in bedeninde iki erkeğe ait DNA’ların bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Türkiye Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 Mayıs'ta Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, annesi Aygül Kabaiş ve ailenin avukatları ile bakanlıkta bir araya gelmişti.

Bakan Gürlek, Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili olarak Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının devreye girdiğini söyleyerek, "Devletin bu olayla ilgilendiğini, sonuna kadar gidilmesi gerektiğini ailelerimize hissettiriyoruz" demişti.