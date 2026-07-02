Döviz kısıtlaması Kürdistan'da seyahat edenlere ek maliyet yükledi

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Irak genelinde havalimanlarından yurt dışına seyahat eden yolculara resmi kur üzerinden dolar satışının askıya alınması, Kürdistan Bölgesi’ndeki vatandaşları paralel döviz piyasasına mahkum etti. Karar, seyahat maliyetlerini önemli ölçüde artırırken turizm sektörü ile yolcuları ciddi zarara uğrattı.

Kurdistan24 muhabiri Azer Faruk’un gerçekleştirdiği araştırma, Irak Merkez Bankasının yolcular için belirlediği 100 dolar karşılığı 132 bin dinarlık resmi kurdan döviz satışının, Kürdistan Bölgesi’nde tamamen durdurulduğunu ortaya koydu.

Uygulamanın askıya alınmasından önce, yurt dışına çıkan her vatandaş resmi kurdan 2 bin dolara kadar döviz temin edebiliyordu. Ancak bu imkanın kalkmasıyla birlikte yolcular, döviz ihtiyaçlarını serbest piyasadaki yüksek kurlardan karşılamak zorunda kalıyor.

"Turizm Amacından Saparak Rant Kapısına Dönüşmüştü"

Erbil’de faaliyet gösteren bir turizm acentesi sahibi Dildar Ahmed, kararın sektöre etkilerini Kurdistan24’e değerlendirdi.

Son kısıtlamadan önce Erbil ve çevresindeki bazı kişilerin, sırf uçak bileti almak ve resmi kur ile serbest piyasa arasındaki fiyat farkından kar sağlamak amacıyla Bağdat veya Kerkük’e seyahat ettiğini belirten Ahmed, "Bu durum, seyahati gerçek bir turizm faaliyeti olmaktan çıkarıp ticari bir ranta dönüştürmüştü." ifadelerini kullandı.

Turizm sektörü yetkililerinden Muhammed Muhiddin de resmi dolar satışının durdurulmasının hem acenteleri hem de yolcuları doğrudan vurduğunu söyledi.

Muhiddin, bu tedbirin hem hava hem de kara yolu taşımacılığını olumsuz etkilediğini ve sektör genelinde ciddi finansal kayıplara yol açtığını vurguladı.

Sosyal Medyadaki "5 Bin Dolar" Belgesi Asılsız Çıktı

Döviz krizinin tırmanmasıyla birlikte, Irak sosyal medyasında yolculara bir ay boyunca resmi kurdan 5 bin dolara kadar döviz tahsis edileceğini öne süren bir belge dolaşıma girdi. Ancak yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu belgenin sahte olduğu ve resmi bir geçerliliğinin bulunmadığı saptandı.

Yolcu Başına 350 Dolar Ek Külfet

Resmi satışların durmasıyla gözlerin çevrildiği serbest piyasadaki fiyat uçurumunu, Erbil Döviz Pazarı Sözcüsü Keyfi Xoşnaw rakamlarla özetledi:

"Mevcut piyasa koşullarında 2 bin dolar satın almak isteyen bir yolcunun cebinden yaklaşık 3,1 milyon Irak dinarı çıkıyor. Oysa aynı miktar hükümetin resmi kuruyla sadece 2,64 milyon dinara mal oluyordu. Bu durum, seyahat eden her vatandaş için yaklaşık 460 bin dinarlık (350 dolar) ek bir maliyet anlamına geliyor."

Likidite Sorunu ve Sektörel Belirsizlik

Hükümet tarifesi üzerinden dolar satışının yeniden ne zaman başlayacağına dair henüz resmi bir takvim açıklanmadı.

Irak Hükümeti, son yıllarda döviz likiditesi sıkıntılarını gerekçe göstererek yolculara resmi kurdan döviz arzını benzer şekilde defalarca askıya almıştı.

Kronikleşen bu durdurma kararları, her seferinde seyahat planlarında aksamalara yol açarken, turizm sektöründeki kırılganlığı artırıyor ve paralel piyasaya olan bağımlılığı körüklüyor.