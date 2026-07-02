"Nugreselman Celladı" hakkındaki idam kararı onandı

32 dakika önce

"Nugreselman Celladı" olarak bilinen ve devrik Baas rejimi yetkililerinden olan Ajaj Ahmed Hardan Tikriti hakkında verilen asılarak idam cezasının Yargıtay tarafından onandığı bildirildi.

Irak Yüksek Ceza Mahkemesi tarafından bugün (2 Temmuz 2026 Perşembe) yapılan açıklamada, Yargıtayın, "Ajaj Ahmed Hardan Tikriti" hakkında verilen asılarak idam edilme cezasını onayladığı duyuruldu.

Tikriti; soykırım, insanlığa karşı suçlar, cinsel saldırı ve Enfal mağduru tutukluları katletmekten suçlu bulunmuştu.

Mahkeme Başkanı hakim Saad Lami, Irak Haber Ajansı’na (INA) yaptığı açıklamada, "Federal Yargıtay, Enfal mağdurlarına yönelik soykırım suçlamasıyla yargılanan Ajaj Ahmed Hardan Tikriti hakkındaki idam cezasını onamıştır." dedi.

Saad Lami, sanığın Enfal Katliamı'ndan kurtulan sivil Kürt vatandaşlarına yönelik toplu katliamlar gerçekleştirmekten doğrudan sorumlu olduğunu belirtti.

Hakim Lami, sanığın suç ortaklığına ve işlediği ağır suçlara dair şu detayları paylaştı:

"Sanık, Nugreselman Hapishanesindeki tutuklulara yönelik aç ve susuz bırakma, ölüme sebebiyet verecek şekilde işkence etme gibi korkunç suçlar işlemiştir. Bunun yanı sıra çok sayıda kadına yönelik cinsel saldırı suçları da işlediği tespit edilmiş ve tüm bu barbarca eylemler mahkumiyet kararının temel dayanağını oluşturmuştur."

Lami ayrıca, "Sanığın dosyası, gözden geçirilmesi ve idam kararının nihai olarak onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin çıkarılması amacıyla Cumhurbaşkanlığına sevk edilecektir." ifadesini kullandı.

Irak Yüksek Ceza Mahkesi, 14 Mayıs'ta Ajaj Ahmed Hardan Tikriti hakkında asılarak idam edilme kararı vermişti. Yargıtayın bu kararı onamasıyla birlikte, yasal prosedürler uyarınca ceza nihai aşamaya gelmiş oldu.