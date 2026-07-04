İngiltere ve Fransa: Hürmüz Boğazı dünya ekonomisinin can damarı

4 saat önce

İngiltere ve Fransa, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünü korumak amacıyla çok uluslu bir askeri güç konuşlandırmaya hazır olduklarını bildirdi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptıkları ortak açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın "dünya ekonomisinin can damarı" olduğunu ve ülkelerin gemilerinin güvenli geçişinin garanti altına alınmasının uluslararası düzeyde büyük önem taşıyan bir mesele olduğunu belirtti.

Açıklamada, Umman Sultanlığı'nın gemilerin güvenli geçişini garanti altına almak amacıyla İngiltere ve Fransa ile birlikte çalışmayı kabul ettiği ifade edildi.

Her iki ülke de devletlerin egemenliğine saygı gösterilmesi ve uluslararası hukuka bağlı kalınması gerektiğinin altını çizdi.

Bu adım İran, ABD ve İsrail arasındaki gerilim ile askeri çatışmalar nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin aksamasının ardından geldi. Söz konusu olaylar, enerji piyasaları üzerinde ciddi bir baskı oluşturmuş ve küresel ölçekte yakıt fiyatlarının yükselmesine yol açmıştı.

Tahran ile Washington arasında varılan ateşkes anlaşmasının ardından deniz trafiği nispeten düzene girmiş olsa da gerilimin yeniden tırmanması riski, uluslararası güçleri bu stratejik deniz hattını korumak için daha kalıcı bir mekanizma arayışına itti.

Ayrıca İngiltere ve Fransa, bölgenin istikrarına olan bağlılıklarını yineleyerek, küresel güvenliği ve deniz seyrüsefer özgürlüğünü korumak adına ortaklarıyla yakın iş birliğini sürdüreceklerini beyan etti.