Şahbaz Şerif Türkiye'ye geliyor

1 saat önce

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in bugün bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Türkiye İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in bugün (4 Temmuz 2026) Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı.

Görüşmelerde, Türkiye ile Pakistan arasında ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere, ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Ziyaret kapsamında ayrıca bir İş Forumu düzenlenmesi de öngörülüyor.