Galibaf'tan Trump'a gıda yanıtı: Önce kendi ülkenize bakın

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İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Bakır Galibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın gıda ihtiyacına ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, “ABD'de 40 milyondan fazla kişi gıda kuponuna bağımlı” dedi.

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sanal medya hesabından, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Trump’ın, “Gıdaya ihtiyaçları var. Mısır, buğday ve soyaya ihtiyaçları var” açıklamasına Galibaf, “Kendi ülkenizde 40 milyondan fazla vatandaşınızın gıda kuponuna bağlı olduğunu düşünün. Buna rağmen başka bir ülkeyi açıkla itham ediyorsunuz.” yanıtını verdi.

Galibaf, ABD’nin kendi sorunlarını başka ülkelere yansıttığını ve İran’ın kendi kaynakları hakkındaki kararı yine kendisinin vereceğini kaydederek, Trump’ın kendi ülkesindeki yetersiz beslenme konusunu düşünmesi gerektiğini aktardı.