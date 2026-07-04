Trump'ın Ankara programı netleşti: İlk durak Anıtkabir

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ABD Başkanı Donald Trump’ın, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamındaki ziyaret programı belli oldu. Zirve öncesi Ankara'da hazırlıklar hız kazanırken, Trump’ın 7 Temmuz’da başkente gelmesi planlanıyor.

Ziyaret öncesinde yaklaşık bin kişilik ABD ekibinin Ankara’ya gelerek güvenlik ve lojistik hazırlıkları tamamlayacağı, Trump’ın kullanacağı güzergahlar ile güvenlik koridorlarının da şimdiden belirlendiği ifade edildi.

Erdoğan ile Beştepe'de Kritik Zirve

NTV’nin haberine göre Trump’ın Ankara’daki ilk durağı Anıtkabir olacak. Anıtkabir ziyaretinin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi törenle karşılanacak olan Trump’ın konvoyuna atlı birlikler eşlik edecek.

Resmi karşılama töreninin ardından Erdoğan ve Trump’ın önce baş başa, ardından da heyetler arası bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Kritik görüşmede, Türkiye'nin F-35 programına dönüşü, milli muharip uçak KAAN'ın motorları ile Suriye ve Gazze'deki son gelişmelerin masaya yatırılacağı öngörülüyor. Program kapsamında iki ülke arasında bazı anlaşmaların imzalanması ve liderlerin ortak basın toplantısı düzenlemesi de bekleniyor.

Ankara'da Savunma Sanayii Forumu Düzenlenecek

Bilgilere göre NATO Zirvesi kapsamında Ankara ATO Congresium’da bir Savunma Sanayii Forumu gerçekleştirilecek. Forumun açılışını Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte yapacak.

Saab, Airbus ve Northrop Grumman gibi küresel devlerin yanı sıra Türkiye’den de önde gelen savunma sanayii şirketlerinin katılacağı forumda, savunma alanındaki iş birliği olanakları ve mutabakat muhtıraları ele alınacak.