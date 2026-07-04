Milyonların maaş zammı netleşti: Kim, ne kadar alacak?

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Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, 2026 yılının ilk 6 aylık dönemine ait kümülatif enflasyon rakamları tamamlandı. Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,99 artmasıyla, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren temmuz ayı maaş zammı oranları kesinleşti.

Açıklanan resmi verilere göre hak sahiplerinin temmuz ayı itibarıyla alacağı yeni zam oranları ve ödeme takvimi şu şekilde şekillendi:

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri

Zam Oranı: %17,76

Hesaplama: SSK ve Bağ-Kur emeklileri, doğrudan ilk 6 aylık kümülatif enflasyon farkı oranında zam alacak.

Memur ve Memur Emeklileri

Zam Oranı: %13,52

Hesaplama: Toplu sözleşme şartları ve enflasyon farkı hesaplamalarının ardından memur ve memur emeklilerinin yılın ikinci yarısı için alacağı net artış belirlendi.

En Düşük Emekli Aylığı 23 Bin 552 Liraya Yükseliyor

Mevcut durumda 20 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığına da yüzde 17,76'lık kümülatif artışın yansıtılması kararlaştırıldı.

AK Parti tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yeni kanun teklifinin yasalaşmasıyla birlikte, en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya çıkarılacak.

Yeni Maaşların Ödeme Takvimi

Maaş artışlarının kesinleşmesinin ardından hak sahiplerinin ödeme günleri de netlik kazandı. Memurlar zamlı maaşlarını 15 Temmuz tarihinde alacaklar. 15 Temmuz'u takip eden bir hafta içerisinde ise "14 günlük maaş farkı" ödemeleri hesaplara yatırılacak.

SSK emeklileri de aylıklarını 17 - 26 Temmuz tarihleri arasında zamlı haliyle tahsil edecekler. Bağ-Kur emeklileri ise artışlı ödemelerini 25-28 Temmuz arasındaki normal ödeme günlerinde hesaplarında görecekler.

Maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alan Memur emeklileri için de zam farkı ödemelerinin yapılacağı özel tarih, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde duyurulacak.