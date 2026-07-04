Diyarbakır Barosu: Bugün 40 milyon Kürt haklarından mahrum

2 saat önce

Diyarbakır Barosu Başkanı Abdulkadir Güleç, bir ulusun hak sahibi olabilmesi için devletleşmesinin şart olmadığını belirterek, "Ancak bugün 40 milyon Kürt haklarından mahrumdur ve büyük bir zulüm altındadır." dedi.

Demokratik Kürt Hukukçular Konferansı, bugün (4 Temmuz 2026 Cumartesi) Diyarbakır'da başladı. Konferansın açılış konuşmasını Diyarbakır Barosu Başkanı Abdulkadir Güleç gerçekleştirdi.

Dil, kültür ve tarih haklarının, devleti olmasa bile her ulusun en doğal hakkı olduğunu vurgulayan Baro Başkanı Güleç, "Bizler Kürt hukukçular olarak bu konferansta Kürt halkının konumunu netleştirmeli ve statüsünü belirlemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Dil ve eğitim haklarına değinen Güleç, Kürtlerin kendi toplumları içinde anadillerini konuşmaları ve sistem içerisinde Kürtçe eğitim hakkını elde etmek için mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

Güleç aynı zamanda, Kürtlerin kendi kent ve bölgelerinde kendi iradeleriyle temsil edilmeleri, siyasi ve resmi süreçlere etkin şekilde katılmaları çağrısında bulundu.

Bir ulusun hak sahibi olabilmesi için devletleşmesinin şart olmadığını dile getiren Güleç, "Ancak bugün 40 milyon Kürt haklarından mahrumdur ve büyük bir zulüm altındadır" dedi.

Konuşmasında barış arayışlarına ve Türkiye'de yeni bir sürecin başlayacağına dair iddialara da değinen Güleç, şunları kaydetti:

"Hukuk ve adalet temeline dayanmayan hiçbir barış süreci kalıcı ve güçlü olamaz. Barış, sadece silahların susması demek değildir; barış, bu halkın haklarının tanınması, adaletin tesis edilmesi ve toplumun siyasi sistem içinde kendisini eşit görmesidir."

Güleç, temel hakların korunması amacıyla demokratik yeni bir anayasa yapılması ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi talebinde bulundu.

Konuşmasının sonunda Kürt hukukçu ve avukatlara birlik mesajı veren Güleç, "Görüşümüz ne olursa olsun sosyalist, liberal ya da dindar olalım, omuz omuza vermeli, birlik ve ulusal beraberliğimiz için ortak çalışmalıyız." diye konuştu.

"Özgürlük, Barış ve Statü İçin Demokratik Hukuk" sloganıyla düzenlenen Diyarbakır'daki konferansa çok sayıda hukukçu ve uzman katılıyor. Konferans kapsamında, demokratik bir sistem çerçevesinde Kürtlerin hukuki durumu ve hakları masaya yatırılıyor.