Irak ve Türkiye arasında yeni petrol hamlesi: 1 yıllık geçici protokolde anlaşıldı

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Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığı Sözleşmeler Genel Müdürü Dr. Xezal Hostani, Irak ve Türkiye'nin, petrol ihracatının Kürdistan Bölgesi-Türkiye boru hattı üzerinden Ceyhan Limanı'na akışının devam etmesi amacıyla bir yıllık geçici bir protokol üzerinde anlaştığını açıkladı.

Xezal Hostani, 3 Temmuz 2026 Cuma günü Kurdistan24’e özel açıklamalarda bulundu. Kürdistan Bölgesi-Türkiye petrol boru hattı anlaşması ve enerji sektöründeki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik yürütülen görüşmelere değinen Hostani, Ankara'da gerçekleştirilen kritik temasların detaylarını paylaştı.

Doğal Kaynaklar Bakanlığı olarak, Türk tarafıyla görüşmeler gerçekleştirmek üzere Ankara’yı ziyaret eden üst düzey Irak heyetinde yer aldıklarını belirten Hostani, "İki gün süren bu ziyaret kapsamında, Türkiye Enerji Bakanlığından üst düzey yetkililerle mali, hukuki ve teknik düzeyde bir dizi toplantı gerçekleştirdik." dedi.

Hostani'nin aktardığı bilgilere göre toplantıların sonucunda taraflar, Irak ve Kürdistan Bölgesi petrolünün Ceyhan Limanı üzerinden pazarlanması sürecinin kesintisiz devam etmesi amacıyla geçici bir protokol imzalanması konusunda mutabakata vardı.

Bir yıllık bu geçici anlaşmanın gerekçesine ve amacına açıklık getiren Xezal Hostani, şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlaşmanın bir yıl süreli yapılmasının amacı, Ceyhan Limanı’na yönelik petrol ihracat sürecinin sürekliliğini sağlamaktır. Çünkü Irak ile Türkiye arasındaki uzun vadeli mevcut anlaşma bu ayın 26’sında (26 Temmuz 2026) sona eriyor. Bu bir yıllık süre, Irak Hükümeti, Kürdistan Bölgesi ve Türkiye Cumhuriyeti heyetlerine, yeni ve uzun vadeli bir anlaşmanın zeminini düzenlemek üzere daha fazla diyalog ve müzakere fırsatı tanıyacaktır."

Mevcut ihracat verilerine de değinen Xezal Hostani, şu an itibarıyla Kürdistan Bölgesi-Türkiye petrol boru hattı aracılığıyla federal Irak petrolünün Ceyhan Limanı'na günlük sevkiyatının 200 bin varili aştığını kaydetti.