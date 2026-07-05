Fransa ile Kürdistan Bölgesi arasındaki bilimsel ortaklık yeni boyut kazanıyor

"Kürdistan Bölgesi ile bilimsel iş birliğini genişleteceğiz"

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Kürdistan Bölgesi Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı, üniversitelerin idari ve bilimsel özerkliğini sağlama çalışmaları kapsamında, Fransa'nın akademik kurumlarının tecrübelerinden yararlanmayı planlıyor.

Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Dr. Aram Muhammad Qadir, bugün (5 Temmuz 2026 Pazar), Fransa’nın Erbil Başkonsolosu Yann Braem ve beraberindeki heyeti karşıladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Kürdistan Bölgesi ve Fransa’daki yükseköğretim kurumları arasındaki akademik ve bilimsel ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

İş birliği düzeyinin yükseltilmesinin önemine vurgu yapan Bakan Qadir, "Fransa üniversiteleriyle öğretim üyesi ve öğrenci değişim programlarını genişletmek; bölgedeki öğrencilerimize bu üniversitelerde daha fazla eğitim ve araştırma fırsatı sunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Üniversitelerin idari ve bilimsel bağımsızlığa kavuşmasının bakanlığın temel hedeflerinden biri olduğunu belirten Qadir; Fransa’nın bu konudaki köklü ve başarılı tecrübesinden destek beklediklerini ifade etti.

Fransa Başkonsolosu Yann Braem ise ülkesinin Kürdistan Bölgesi ile bilimsel iş birliğini genişletme konusundaki kararlılığını dile getirdi. Braem; bilimsel ve eğitimsel değişim programları aracılığıyla akademik merkezlerin Fransa’nın tecrübelerinden daha etkin bir şekilde yararlanması için çalışacaklarını kaydetti.