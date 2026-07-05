Kurtulmuş: "Terörsüz Türkiye" sürecinin yüzde 80'i geride kaldı

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen sürecin yüzde 80 oranında geride kaldığını ifade etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Şırnak’ta TRT Haber’e verdiği özel röportajda, "terörsüz Türkiye", bölgesel kalkınma ve toplumsal uzlaşı süreçlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bir dönem terörle anılan bölgelerde artık "huzur" ve "coşkunun" hakim olduğunu söyleyen Kurtulmuş, Şırnak ve çevresindeki dönüşüme dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıl Gabar’da yapılan töreni hatırlatan Kurtulmuş, "Buralar eskiden terör haberleriyle anılırdı. Bugün ise Gabar’da günlük 80 bin varil petrol üretimi aşılmış durumda, hedef ise 100 bin varil. Bölgede bir barış iklimi hakim ve bu sürecin mimarları Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Devlet Bahçeli’dir." dedi.

Terörün sona erdirilmesi noktasında "yürütülen çalışmaların meyvelerini verdiğini" belirten TBMM Başkanı, sürecin takvimine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Tarihi bir komisyon kuruldu, her kesim dinlendi ve bir yol haritası niteliğinde rapor oluşturuldu. Örgütün silah bırakması ve tasfiyesi konusunda siyasi kararlılık nettir. Terörsüz Türkiye sürecinin yüzde 80'i geride kaldı. Parlamentomuz tatile girmeden önce bu sürecin büyük oranda tamamlanmasını ümit ediyoruz."

Meclis Komisyonu'nun titiz bir çalışma yürüttüğünü ifade eden Kurtulmuş, "Bu süreç, İmralı’nın silahlara yer yoktur iradesini ortaya koymasıyla başlamıştır. Hazırlanacak yasal düzenleme bir çerçeve yasa niteliğinde ve geçici olacaktır. Bu düzenleme bir genel af niteliği taşımayacak; sadece silahını bırakıp teslim olanların istifade edebileceği hukuki bir zemin sunacaktır."

TUSAŞ saldırısı haricinde son iki yıldır Türkiye genelinde büyük bir terör eylemi yaşanmadığına dikkat çeken Kurtulmuş, "terörün sadece Türkiye sınırları içinde değil, bölge genelinde elimine edilmesi gerektiğini" savundu. Kurtulmuş, "Biz başından beri terör sadece tek başına bitmesi değil, bölgede terör örgütü elimine edildikçe Türkiye'de de öyle olur. Bir masal değil, sahanın realitesi budur. Aramıza konulmak istenen bu örgütleri bir kenara koyunca bu geniş coğrafyada halklar barış ve huzur içinde yaşayacak. Suriye'deki terörün bitmesinin Türkiye'de de nasıl rahatlattığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.