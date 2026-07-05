Galibaf: ABD ile barışımız yok

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İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ile yaptığı görüşmede, "ABD ile barışımız yok ve İsrail’i resmi olarak tanımayacağız." dedi.

Galibaf, bugün (5 Temmuz 2026 Pazar), Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ile başkent Tahran’da bir araya geldi.

İran devlet televizyonunun haberine göre Galibaf, görüşmede Tahran’ın dış politika ve bölgesel stratejilerine dair kararlı mesajlar verdi. Müslümanlara ve bölgedeki müttefik gruplara yönelik desteğin süreceğini ifade eden Galibaf, "Gerektiğinde füze desteği, gerektiğinde ise siyasi destek sağlamaya devam edeceğiz. ABD ile barışımız yok ve İsrail’i resmi olarak tanımayacağız." dedi.

Galibaf, diplomasinin sahadaki askeri kazanımları koruması ve kalıcı hale getirmesi gerektiğini savunarak, "Kudüs’ün özgürlüğünü" stratejik bir hedef olarak niteledi.

Derviş ise, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının "Direniş Cephesi" için bir zafer olduğunu vurgulayarak, "Mutabakatın her bir maddesi İran için zafer, ABD için yenilgidir." diye konuştu.