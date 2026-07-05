Katar’da deniz trafiği yeniden başladı

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Katar Ulaştırma Bakanlığı, bölgedeki askeri operasyonlar kaynaklı güvenlik endişeleri nedeniyle bir haftadır askıya alınan tüm denizcilik faaliyetlerinin ve deniz ulaşımının bugün itibarıyla normale döndüğünü duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, tüm deniz araçları ve gemiler için seyrüsefer faaliyetlerinin tamamen yeniden başlatılmasına karar verildiği belirtildi. Açıklamada, ilgili tüm kişi ve kuruluşlara yürürlükteki düzenleme ile talimatlara titizlikle uymaları çağrısında bulunuldu. Ayrıca, seferlerde can ve mal güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması amacıyla emniyet ekipmanlarının eksiksiz bulundurulması gerektiği vurgulandı.

Katar İçişleri Bakanlığı, 28 Haziran'da bölgedeki askeri operasyonlardan kaynaklı şarapnel parçalarının denizdeki bir tekneye isabet ettiğini açıklamıştı. Olayda bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Bu gelişmenin ardından Katar Ulaştırma Bakanlığı, 29 Haziran itibarıyla bir güvenlik tedbiri olarak uluslararası denizcilik sözleşmelerine tabi olan büyük ölçekli ticari gemiler haricindeki tüm deniz trafiğini ve sivil denizcilik faaliyetlerini ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak askıya almıştı.

Bir hafta süren kısıtlamaların ardından, güvenlik incelemelerinin tamamlanmasıyla birlikte Katar karasularındaki tüm deniz trafiği yeniden ulaşıma açıldı.