Edebiyatın iki kutbu mermerle geleceğe taşınıyor: Nali ve Şêrko Bêkes

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Kürt heykeltıraş Çêner Nizar, Kürt edebiyatının en önemli iki ismi olan "Nali" ve "Şêrko Bêkes"in devasa mermer heykellerini tamamlayarak önemli bir sanat ve kültür projesine imza attı. Nazar, projesini "sadece bir heykel çalışması değil; Kürt tarihini, edebiyatını ve kimliğini sanat yoluyla somutlaştırma çabası" olarak nitelendirdi.

Kurdistan24’e konuşan sanatçı Nizar, her bir heykel için yaklaşık dört aylık yoğun bir mesai harcadığını belirtti. Heykellerin taş seçiminden yontulmasına ve detayların işlenmesine kadar tüm aşamaları bizzat gerçekleştirdiğini ifade eden sanatçı, mermer sanatının zorluklarına dikkat çekti.

Çêner Nizar, "Mermerden heykel yapmak, heykel sanatının en güç dallarından biridir; zira yapılacak en küçük bir hata taşın tamamen yok olmasına neden olabilir." dedi.

Heykeltıraş Nizar, klasik Kürt şiirinin kurucularından Nali’nin heykelini 285 cm, modern Kürt şiirinin öncüsü Şêrko Bêkes'in heykelini ise 270 cm yüksekliğinde tasarladı. Heykellerin boyutundan ziyade şairlerin ruhunu ve karakterini yansıtmaya önem verdiğini vurgulayan sanatçı, "Şairlerin kişiliklerini gerçeğe en yakın şekilde taşa işleyebilmek için fotoğraflar, belgeler ve karakteristik özellikleri üzerinde uzun süren araştırmalar yaptım." diye konuştu.

Sanatçı, Nali'yi klasik Kürt edebiyatındaki estetik ve zeka dolu duruşuyla; Şêrko Bêkes'i ise modern şiire getirdiği yenilikçi, insani ve özgürlükçü temaları simgeleyen derin düşünceli ve huzurlu yüz ifadesiyle betimlediğini kaydetti.

Projenin amacına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çêner Nizar, şunları söyledi:

"Bu projedeki temel amacım, sanatın evrensel dilini kullanarak yeni nesillerin Kürt edebiyatının bu iki temel direğini daha yakından tanımasını sağlamaktır. Heykelin, bir halkın tarihini ve kültürünü izleyiciye ulaştıran küresel bir dil olduğuna inanıyorum. Bu nedenle çalışmalarımın sadece estetik bir güzelliğe değil, aynı zamanda derin bir anlama ve mesaja sahip olmasına gayret ediyorum."

Kalite ve titizliğin ön planda olduğunu belirten Nizar, büyük şahsiyetleri konu alan eserlerin en yüksek sanatsal seviyede icra edilmesi gerektiği inancıyla her ayrıntıyı sabırla işlediğini sözlerine ekledi.

Kürt edebiyatının bu iki dev isminin heykelleri için düzenlenecek perde aralama töreni, 8 Temmuz 2026 tarihinde Süleymaniye’deki Korniş Caddesi üzerinde bulunan Picasso Galeri’de gerçekleştirilecek.

Çêner Nizar kimdir?

1986 yılında Süleymaniye’de doğan Çêner Nizar, Süleymaniye Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Bölümü mezunudur. Kariyeri boyunca Kürdistan Bölgesi içinde 60, yurt dışında ise 4 ortak sergiye katılarak eserlerini sergilemiştir.