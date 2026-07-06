DEM Partili Fırat: Sürecin ilerleyebilmesi için somut hukuki adımlar atılmalı

"Sürecin terör söylemi üzerinden yürütülmesi, sağlıklı sonuçlar vermez"

2 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili Celal Fırat, komisyon çalışmalarının uzun süre önce tamamlanmasına rağmen çerçeve yasanın hala çıkarılmadığını belirterek, sürecin ilerleyebilmesi için somut hukuki adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Barış süreci kapsamında beklenen yasal düzenlemelere ilişkin ANF'ye değerlendirmelerde bulunan DEM Partili Fırat, Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) gelmesi beklenen çerçeve yasanın iktidar tarafından geciktirilmesini eleştirerek, sürecin “terör” söylemi üzerinden yürütülmesinin çözüm ve demokratikleşme açısından sağlıklı bir sonuç vermeyeceğini söyledi.

Celal Fırat, sürecin ilerlemesi için Mecliste bekleyen çerçeve yasaların bir an önce çıkarılması ve çözümün yalnızca silahsızlanma eksenine sıkıştırılmaması gerektiğini savundu.

Sürecin hukuki bir zemine oturması gerektiğini belirten DEM Partili Fırat, Terörle Mücadele Kanunu (TMK) dahil olmak üzere birçok düzenlemenin gündeme alınmamasını eleştirdi. Fırat, "Sürecin daha fazla uzatılmadan toplumun beklentilerine cevap verecek nitelikte yasaların çıkarılması gerekiyor. Meclis kapanmadan önce herkesin hukukunu koruyacak bir çerçeve yasanın hayata geçirilmesini arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kürt sorununun çözümüne yönelik tartışmaların yalnızca silahsızlanma üzerinden yürütülmesini eleştiren Fırat, meselenin esasının Türkiye’nin demokratikleşmesi olduğunu vurguladı. Fırat, sürecin "terör” söylemi üzerinden yürütülmesinin çözüm ve demokratikleşme açısından sağlıklı bir sonuç vermeyeceğini söyledi.

Çözüm sürecinde muhataplık tartışmalarına da değinen Celal Fırat, Abdullah Öcalan’ın rolünün netleştirilmesi gerektiğini ifade etti. Fırat, "Sayın Öcalan bu sürecin baş müzakerecisidir. Barış isteniyorsa kendisinin halkıyla doğrudan temas kurabileceği özgür koşulların ivedilikle oluşturulması gerekir. AYM ve AİHM kararlarının uygulanmadığı bir ortamda barışın sağlanması mümkün değildir." dedi.